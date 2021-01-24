نبيلة عبيد تستعيد ذكريات مسلسل "سكر زيادة": "وحشتوني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها من كواليس مسلسل "سكر زيادة" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الفيديو وكتبت : العمر رحلة بحلوها ومرها ، نانسي عجرم من تتر مسلسل "سكر زيادة" .. ستات المسلسل وفريق العمل وحشتونا وانتو كمان أصدقائي وحشتوني.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

