مصر روح عايشة فى وريد .. أغان خلدت الدور الوطني للشرطة

تحتفل الشرطة بعيدها الـ 69 اليوم تخليدا لذكرى "مجزرة الإسماعيلية" التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

نرصد ابرز الأغانى التى قدمت فى عيد الشرطة.

وردة :

غنت "وردة" "تحيا مصر"، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة في الثمانينات.

حبيبة سليم :

قدمت المطربة حبيبة سليم، بأغنية تحت عنوان "مصر روح عايشة في وريد" العام الماضي.

طلال مداح :

وقدم طلال مداح أغنية تحمل اسم "كلنا مصر"، التي غناها خصيصًا في أحد احتفالات عيد الشرطة في القاهرة، ويقول مطلع الأغنية "أخوات مصر .. كلنا مصر.. غالية علي قلبنا مصر.. زي عنينا حبها مصر.. كلنا كلنا كلنا مصر".

محمد اسامة :

كما شارك الطفل محمد أسامة بأغنية تحت عنون "قولها يا مصرى"، وتدعو الأغنية المصريين لعدم ترك بلدهم و تؤكد أهمية دور قوات الشرطة، والشهداء الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن.

شعبان عبد الرحيم :

وشارك شعبان عبدالرحيم بأغنية تحت عنوان "كلنا بنحب الشرطة" وأكثر من أغنية أخرى التي جاء في إحداها "عيد الشرطة السنة دي هيبقى أحسن عيد ربنا يحمي اللي عايش ويرحم الشهيد".

عماد كمال وميرفت وجدى : بينما أصدر عماد كمال وميرفت وجدي، أغنية بعنوان "تعظيم سلام" في عام 2016، حيث ظهر في الفيديو كليب، الذي أعده قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، رجال الشرطة وهم يؤمنون المنشآت العامة والخاصة واستخراج شهادات الميلاد وجوازات السفر، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة في إنهاء تعاملاتهم.

كلبش :

كما قدمت أسرة مسلسل "كلبش"، أغنية مسلسل "كلبش 2" المهداة للشرطة المصرية وأرواح الشهداء، تضامنا مع الشرطة المصرية وجهودها في مواجهة الإجرام، وتحمل عنوان "هيلا هوب". وتقول كلمات أغنية "هيلا هوب": "هيلا هوب وهيلا هوب، وقت الشدة قول يا رب، طول ما أنت صاحب حق، دايمًا ما يهمكش شوت وغوب، هيلا هوب وهيلا هوب، وقت الشدة قول يا رب".

أصالة :

وأصدرت الفنانة أصالة أغنية بعنوان "لسة شايفة" للاحتفال بعيد الشرطة.

أحمد رمضان :

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أغنية جديدة، بعنوان "شعب مصر"، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشركة 2019، والأغنية الجديدة من غناء أحمد رمضان.