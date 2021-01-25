هنا الزاهد على وشك الولادة في أحدث ظهور وتثير حيرة الجمهور .. بالصور

هنا الزاهد فاجئت الجمهور خلال الساعات الماضية بصورة جديدة تظهر فيها بعلامات الحمل مما تسبب في إثارة جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

هنا الزاهد تفاجئ الجمهور بصورة حملها

هنا الزاهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تظهر علامات الحمل عليها، في مفاجأة جعلت العديد من المتابعين يطرحون الأسئلة حول تفاصيل الصورة، حيث أن الفنانة المصرية لم تعلق عليها أو تكشف أي تفاصيل عنها، كما لم ترد على تعليقات متابعيها، وبلغ عدد المعجبين بالصورة أكثر من 200 ألف معجب، كما بلغ عدد تعليقات المتابعين أكثر من ألفين تعليق، ويبدو أن الصورة التي نشرتها الفنانة هنا الزاهد تعود إلى أحداث مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" والذي بدأت في تصويره خلال الفترة الماضية، فهنا الزاهد خلال الفترة الماضية نشرت أكثر من صورة مع زوجها ولم تظهر هذه العلامات عليها مما يؤكد أن الصورة من كواليس مسلسلها الجديد.

النجوم يتفاعلون مع صورة هنا الزاهد الجديدة

هنا الزاهد تفاعل مع الصورة التي نشرتها العديد من زملائها في الوسط منهم الفنان محمد عز، وهدى المفتي، وليلى وملك أحمد زاهر، وطارق الابياري، وعمر الشناوي، وكانت الفنانة المصرية قد نشرت أيضا خلال الأيام الماضية صورة عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس مسلسلها وظهرت فيها بوجه ممتلئ بالكدمات، وعلقت عليها بشكل طريف فكتبت: "شكلي من غير ميك اب"، وقد تفاعل مع الصورة العديد من زملائها في الوسط الفني الذي أعجبوا بها منها الفنانة روجينا التي كتبت: "يا عمرى مين اللى عمل فيكى كدا قوللى بس وانا اخلصلك علية دانا فدوى"، بينما كتبت الفنانة مريم الخشت: " يالهوي والله اتخضيت".

تفاصيل مسلسل هنا الزاهد "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد بدأت تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر" خلال الفترة الماضية تمهيدا لعرضه على قناة "DMC " المصرية، وتقدم هنا الزاهد في المسلسل قصص 9 شخصيات مختلفة في حلقات متصلة منفصلة، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد كيلاني، وميدو عادل، وليلى عز العرب، ومحمد الشرنوبي، وحنان سلميان، وبسنت النبراوي، وياسمين رحمي، كما أنه من المنتظر ان يشارك أحمد فهمي زوج هنا الزاهد كضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل، ويعتبر العمل الجديد هو أول بطولة درامية للفنانة هنا الزاهد التي تردد خلال الفترة الماضية أنها سوف تشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد مع النجم العالمي مينا مسعود الذي تعاقد رسميًا على فيلم بعنوان "في عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ومن المقرر بدء تصويره قريبًا.