9 مسلسلات سورية تنافس في موسم دراما رمضان 2021 .. "الكندوش" و"350 جرام" أبرزهم

الدراما السورية تستعد للسباق الرمضاني بالعديد من الأعمال المهمة والتي يشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم سوريا، وتسيطر الاعمال التي تدور في البيئة الشامية على الدراما هذا العام، بينما تشهد كذلك عودة الفنان أيمن زيدان بعد غياب سنوات طويلة عنها، وهذه قائمة بأبرز الأعمال السورية في رمضان 2021.

"الكندوش"

يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية السورية المنتظرة في رمضان 2021، فعلى الرغم أن المسلسل يدور في إطار البيئة الشامية والتي سوف تقدم الدراما السورية العديد منها هذا العام، لكن يحتفظ هذا العمل بخصوصيته بسبب عدد النجوم الكبار الذين يشاركون في بطولته، وعلى رأسهم الفنان أيمن زيدان الذي يعود للدراما بعد غياب 5 سنوات، وتشاركه البطولة سلاف فواخرجي، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.

"350 جرام"

مسلسل جديد لعابد فهد يشارك به في رمضان 2021، وقد تم الكشف عن تفاصل المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية، وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "نبض" لكنه تقرر تغيره لـ"350 جرام"، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من الفنانة كارين رزق الله، ومصطفى سعد الدين، وقاسم منصور، وسلوم حداد، والعمل من إخراج محمد لطفي.

"العربجي"

العمل المنتظر للفنان باسم ياخور من أجل أن يعرض في شهر رمضان القادم، وهو عمل يدور كذلك حول البيئة الشامية وتحديدا في القرن التاسع عشر، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان سلوم حداد، وطلال مارديني، وتردد مشاركة الفنانة كاريس بشار في بطولة العمل الذي قام بكتابته عثمان جحي، وإخراج تامر اسحق.

"سوق الحرير 2"

من الأعمال التي عرض موسمها الأول في شهر رمضان الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني منه في رمضان 2021، وقد تمت الإستعانة بالكاتب سيف حامد ليكتب حلقات الموسم الثاني، ويشارك في بطولة المسلسل كل من بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بيك، والعمل من إخراج المثني صبح.

"حارة القبة"

عمل سوري جديد مقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وهو عمل يدور حول البيئة الشامية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك، والعمل من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وقد بدأ تصوير المسلسل منذ أسابيع.

"بروكار 2"

بعدما تم تقديم موسمه الأول في رمضان 2020، والذي يدور في البيئة الشامية ويتناول قصة صناعة "البروكار" الشامي ومحاولة سرقتها، وتقديم صناعة بديلة لها من قبل الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت، قرر صناع المسلسل تقديم الجزء ثاني منه في رمضان القادم، والعمل من بطولة زهير رمضان، وسلمى المصري، ورنا الأبيض، وعلاء القاسم، وزينة بارافي، والعمل من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب.

"عرس الحارة"

مسلسل يجمع بين البيئة الشامية واللبنانية، وتدور قصته في بدايات القرن العشرين، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة صفاء سلطان، وسحر فوزي، وعلي كريم، وتولين البكري، وطوني عيسى، وجرجس جبارة، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج كنان إسكندراني.

"ولاد سلطان"

عمل جديد ينتظر عرضه في رمضان 2021، وهو العمل الثاني الذي يشارك في بطولته الفنان حسام تحسين بيك بالإضافة إلى مسلسل "الكندوش" ويشارك حسام تحسين بيك في بطولة المسلسل كل من يحيي بيازي، وعبدالمنعم عمايري، وماهر شقرة، والعمل من تأليف سعيد الحناوي، وإخراج غزوان قهوجي.

من المقرر عرض الجزء الجديد منه في رمضان 2021، و يشارك في بطولته كل من زهير عبدالكريم، رضوان عقيلي، قاسم ملحو، أمية ملص، فاتح سلمان، مصطفى المصطفى، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.