ملك وليلى أحمد زاهر على خطى دنيا وإيمي سمير غانم .. حضور لافت وموهبة خطفت الجمهور

ملك وليلى أحمد زاهر نجحت كل منهما في خطف أنظار الجمهور بمجرد عودتهما للتمثيل عقب سنوات طويلة من التوقف منذ أن كانتا طفلتين، فبالرغم من ابتعادهما عن الأضواء قبل حوالي 7 سنوات إلا أنهما تصدرا المشهد مجددًا بمشاركتهما في أعمال جديدة خلال الأشهر الماضية.

ليلى وملك أحمد زاهر ما بين الظهور والابتعاد عن الأضواء

ملك وليلى أحمد زاهر ظهرتا لأول مرة مع الفنان المصري تامر حسني في سلسلة أفلامه "عمر وسلمى" ونالت كل منهما شهرة واسعة وظهرتا أيضًا في عدة أعمال أخرى إلى أن توقفت ملك عن التمثيل بعد مسلسل "القاصرات" عام 2013، أما ليلى فتوقفت بعد فيلم "عنتر وبيسة" 2014، وذلك بسبب رغبة والدهما الفنان المصري في عدم ظهورهما في فترة المراهقة.

موهبة ملك وليلى أحمد زاهر حديث الجمهور

إلا أن ظهور ملك وليلى أحمد زاهر في بعض الأعمال الفنية منذ العام الماضي ربما لم يكن يتوقع أحد أنه سيحقق هذا الانتشار والتفاعل بين الجمهور، فكانت مشاركة ليلى في مسلسل "الفتوة" في رمضان الماضي ومسلسل "في بيتنا روبوت" حاليًا، محل اهتمام الجمهور حيث اعتبرها الجمهور واحدة من أفضل النجمات الشابات خلال الموسم الدرامي الأبرز، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع ملك الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، عندما ظهرت مجددًا من خلال مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض حاليًا، حيث نالت مشاهدها سواء مع والدها أو مع الفنانة نجلاء بدر اهتمام قطاع كبير من المشاهدين الذين أشادوا بأدائها وموهبتها، وتصدر اسمها الترند مع كل ظهور لها.

نجاح الشقيقتين ملك وليلى خطف أنظار الجمهور وأيضًا عدد من المعلنين، الذين وجدوا في كل منهما وجهًا مميزًا قادرًا على خطف أنظار الجمهور وإقناعهم بمنتجاتهم، حيث حرصت كل منهما مؤخرًا مشاركة الجمهور بتجاربهم مع بعض المنتجات، والسير على خطى بعض مشاهير السوشيال ميديا.

ليلى وملك أحمد زاهر على خطى دنيا وإيمي سمير غانم

النجاح والانتشار والمحبة التي نالتها ملك وليلى اعتبرها الجمهور مشابهة لما حققته الشقيقتين إيمي ودنيا سمير غانم، منذ ظهورهما الفني قبل سنوات طويلة، حيث تعتبر كل منهما من أبرز وأهم النجمات الشابات في مصر، بمجرد مشاركة كل منهما في عدة أعمال قليلة، وفرضت موهبتهما نفسها على الساحة دون مساعدة من والدهما الفنان سمير غانم أو ووالدتهما دلال عبد العزيز.

وهو نفس ما يحدث حاليًا مع ملك وليلى أحمد زاهر التي سيطرت موهبتهما على ظهورهما، ويتنبأ لهما البعض بتحقيق حالة من الشهرة الواسعة، دون إسناد فضل ذلك إلى والدهما الفنان المصري، بل يعتبر الجمهور أن لكل منهما شخصية خاصة وموهبة مميزة.