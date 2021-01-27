شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ترقص احتفالا”بعيد ميلادها “فيديو” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 27 يناير 2021 12:40 صباحاً - احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها مساء أمس مع أسرتها. وشاركت نبيلة جمهورها بفيديو ظهرت فيه ترقص على أغنية “انزل يا جميل”، وظهرت ترتدي الكمامة الطبية حيث تتبع كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. وكتبت نبيلة تعقيبا: “مساء الورد على عينيكم.. أسعدتوني أوي برقة مشاعركم، ربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع”.

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