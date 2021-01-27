من كواليس Fast & Furious.. شاهد أحدث ظهور لـ فان ديزل وذا روك

ونشر دوين جونسون على حسابه الشخصى على موقع انستجرام تعرض تجربته فى رعاية ابنته وتصفيف شعرها بشكل لطيف خاصة ان الصغيرة تبلغ من العمر عامين .
وما اثار اعجاب متابعيه أنه كتب على الصور التي نشرها، "بالرغم من أن طفلتى تبلغ من العمر عامين، إلا أننى المسئول الوحيد عن تصفيف شعرها وإزالة كل التشابكات المؤلمة من شعرها، قد أكون أصلع ولكننى أعرف شيئًا او شيئين عن الشعر، لاننى كنت أتمنى أن يكون لدي شعر مثلها ".
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