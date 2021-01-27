الارشيف / فن ومشاهير

من كواليس Fast & Furious.. شاهد أحدث ظهور لـ فان ديزل وذا روك

0 نشر
0 تبليغ

نشر فان ديزل صورة جديدة رفقة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك  من كواليس الجزء الـ9 من سلسلة الاكشن الشهيرة Fast & Furious 
وثار  النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا فى مختلف انحاء العالم بعد نشر صور له وهو يرعى ابنتيه الصغيرتين.

ونشر دوين جونسون على حسابه الشخصى على موقع انستجرام تعرض تجربته فى رعاية ابنته وتصفيف شعرها بشكل لطيف خاصة ان الصغيرة تبلغ من العمر عامين .

وما اثار اعجاب متابعيه  أنه كتب على الصور التي نشرها، "بالرغم من أن طفلتى تبلغ من العمر عامين، إلا أننى المسئول الوحيد عن تصفيف شعرها وإزالة كل التشابكات المؤلمة من شعرها، قد أكون أصلع ولكننى أعرف شيئًا او شيئين عن الشعر، لاننى كنت أتمنى أن يكون لدي شعر مثلها ".

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التى يعرض فيها النجم العالم ذا روك صور ابنتيه على مواقع السوشيال ميديا مما يؤكد حبه وحرصه على الاهتمام برعاية اسرته ، اعتاد النجم العالمي دوين جونسون علي مشاركة متابعه صور تجمعه بابنتيه جاسمين وتيانا جيا، لكن الصور التي ينشرها النجم تعد الاكثر جرأة على مستوى  العالم فهى ليست مجرد صور تجمع اب ببناته الصغار ولكنها تكشف مدي اهتمام وحبه غير العادى لهما

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من كواليس Fast & Furious.. شاهد أحدث ظهور لـ فان ديزل وذا روك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا