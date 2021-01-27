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هاشتاج ياسمين صبري الأعلى تداولًا على تويتر بعد إطلالتها الأخيرة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر هاشتاج ياسمين صبري ترينيد نوتير تويتر بسبب أحدث إطلالة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت "صبري" في الصورة، بعبائة طويلة باللون الروز، وبشعل منسدل على ظهرها وميك أب هادئ حيث أبهرت متابعيها من خلال هذه الإطلالة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال وإخراج مرقس عادل، وعالجه دراميا محمد سيد بشير، وأنتجه شركة سينرجى.

 وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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