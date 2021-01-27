وفاة شقيق الماكير محمد عشوب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الماكير محمد عشوب، وفاة شقيقه وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عشوب" قائلا: "توفيت شقيقتي الكبرى وأمى الحاجة إنشراح عشوب، ووالدة محمد عبدالحميد وحرم الدكتور عادل عبدالصمد، وعمة عادل عشوب، ومحمد مصطفى عشوب، والدكتور محمود مصطفى عشوب، ومي مصطفى عشوب، ووالدة حرم حسني أمين، والمرحوم محمود مرسي وجدة كريم عادل عبد الصمد والمقدم شريف عادل عبد الصمد، وباسم محمود مرسي، وحرم الداعية الإسلامي أحمد عصام".

يذكر أن الماكير محمد عشوب، يعد من أهم الماكيرات فيالوسط الفني حيث شارك في عدد من الأعمال الفنية.