بسبب خطأ طبي.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي فى الوجه بسبب خطأ طبي تعرضت له في إحدى مراكز التجميل . اقرأ أيضًا: يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.

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