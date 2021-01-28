سمية الخشاب نجمة الحلقة الثامنة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين".. بالفيديو

"The Masked Singer- إنت مين" عرضت الحلقة الثامنة منه اليوم، والتي كانت نجمتها الفنانة سمية الخشاب، والتي كشفت عن هويتها أمام المحققين سيرين عبد النور وحسن الرداد ومهند الحمدي وقصي خولي.

سمية الخشاب في برنامج " The Masked Singer - إنت مين"

وكشفت سمية الخشاب عن هويتها في الحلقة الثامنة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين"، بعدما تقمصت في قناع "شهرزاد"، وقالت سمية الخشاب بعد انتهاء مشوارها في البرنامج، إنها اختارت شخصية "شهرزاد" لأنها تحبها وكل الناس تعرفها وتحبها، وملامحها جميلة للدرجة إنها تعلقت بها وكانت تحلم بها، وأن الصفات المشتركة بينها وبين "شهرزاد" الرقة والأنوثة ولديها جرأة وشخصية قوية لا تنكسر.

سمية الخشاب تعلق على مشاركتها في The Masked Singer - إنت مين"

وأضافت سمية الخشاب أن هناك تحديات كبيرة لها في البرنامج، وأبرزها الأداء على المسرح بالتزامن مع ارتداء القناع والملابس التنكرية وأداء الاستعراضات والغناء وغيرها من التفاصيل، وقالت إنها شخصية "شيتا" في البرنامج دوت الخليج أكثر الشخصيات التي لفتتها في البرنامج، وعبرت عن سعادتها لوصولها لهذه المرحلة في البرنامج ولمشاركتها به.

اشتعال المنافسة في نهائيات The Masked Singer - إنت مين"

وعبرت سيرين عبد النور عن صدمتها بعد اكتشاف خطأ تحليلها لشخصية "شهرزاد"، وقالت إنها حلا الترك، قبل أن تكتشف إنها سمية الخشاب، وشهدت الحلقة عدة مواقف طريفة بسبب تحليلات المحققين المختلفة لمعرفة هوية "شهرزاد"، قبل ان تكشف عن هويتها في النهاية، وتستمر المنافسات في البرنامج في الحلقات المقبلة، ومن أبرز المتنافسين شخصية "ِشيتا" و "الطاووس" و "كوبرا" و"الذئب".

يذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".