مينا مسعود وهنا الزاهد يعلنان تفاصيل فيلم "في عز الضهر" بمؤتمر صحفي.. بالصور

مينا مسعود عقد مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل فيلمه المصري الأول "في عز الضهر"، وحضر المؤتمر عدد من نجوم الفيلم وأبرزهم هنا الزاهد.

مينا مسعود يكشف تفاصيل فيلمه المصري الأول

وتحدث مينا مسعود عن تفاصيل تجربته السينمائية الأولى في مصر في فيلم بعنوان "في عز الضهر"، وذلك خلال مؤتمر صحفي خاص بالفيلم، كشف به عن تجسيده لشخصية "حمزة"، وهو زعيم عصابة دولية، وأضاف أن الشخصية شجعته لتقديم الفيلم خاصة إنها تشبهه في كونها شخصية من أصل مصري وتعيش في الخارج قبل ان تقرر العودة إلى مصر.

هنا الزاهد بطلة فيلم مينا مسعود الجديد

وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "في عز الضهر" مع مينا مسعود، وتجسد شخصية "ساندرا"، والتي تقع في قصة حب مع زعيم العصابة الدولية "حمزة"، وقالت إن الشخصية جديدة عليها ولم تقدمها من قبل وستظهر بها بإطلالة مختلفة تماماً عن السابق، وحضر المؤتمر الصحفي عدد من أبطال الفيلم ومنهم إيهاب فهمي ومحمد عز ومحمود حجازي ومحمد علي رزق وغيرهم، والمؤلف كريم سرور والمخرج مرقس عادل.

تفاصيل فيلم "في عز الضهر"

وتحدث مينا مسعود في المؤتمر الصحفي عن تجربته في هوليوود وعن الفرق بين العمل بها والعمل في مصر لأول مرة، وقال إنه كان لديه طموح في تقديم أعمال سينمائية في مصر، خاصة لتأثره بالأعمال السينمائية القديمة مثل أعمال رشدي أباظة وعبد الحليم حافظ وعادل إمام ويسرا بالإضافة إلى أفلام فترة السبعينيات والتي رأى انها كانت رائدة في وقتها بالإضافة إلى متابعته لأعمال أحمد السقا ومنى زكي وجيلهم السينمائي.

وكان مينا مسعود، النجم الكندي من أصل مصري، قد لاقى استقبال خاص في مطار القاهرة فور وصوله مؤخراً، وذلك في أول أعماله السينمائية المصرية، وكان قد تلقى تكريم خاص في مهرجان الجونة السينمائي العام قبل الماضي، وذلك بعد بطولته لفيلم "Aladdin" مع ويل سميث ونعومي سكوت، والذي لم يشارك بعده في أعمال جديدة، ومن المتوقع ان يصبح فيلم "في عز الضهر" هو الفيلم الثاني له بعد فيلم "علاء الدين".