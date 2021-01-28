بسمة وهبة: أصبت بشلل عضلي.. وهذه رسالتي للأطباء الذين كانوا السبب في ذلك

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الإعلامية بسمة وهبه فيديو جديد لها، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت بسمة في الفيديو تقول :" كنت أشعر بتعب شديد منذ شهر وكنت لا استطيع الأكل أو فتح فمي و أثناء تواجدي في دبى ذهبت لطبيبة مشهوره اخبرتني ان السبب شلل عضلي واحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية، بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي و ادوية لم أشعر بأى تحسن" .

واستكملت بسمة حديثها قائلة :"وذهبت للطبيبة الخاصة و قامت بالكشف مره اخرى علّي واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتكس و فيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن".

وفي نهاية حديثها قالت بسمه :" لا أريد الإفصاح بالأطباء المذنبين و المركز التجميلي؛ ولكن أوجه رسالة لهم بان يكونوا حريصين أثناء عملهم لان مناطق الوجه حساسة و أي غلطة تؤدى إلى كوارث".