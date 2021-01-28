مستجدات "كورونا" بين المشاهير: وفاة الفنان اللبناني جان خضير متأثرا بالفيروس وتعافي وائل الأبرشي

"فيروس "كورونا" المستجد يواصل حصده لضحايا جديدة بين المشاهير، بين الإصابات الجديدة والوفيات، وآخرها وفاة الفنان اللبناني القدير جان خضير متأثراً بإصابته بالفيروس حيث افجع الوسط الفني برحيله الصادم، في المقابل أعلن الإعلامي وائل الأبرشي عن تعافيه من كورونا لكن مع اصابة رئته بالتضرر، بينما نفت فيفي عبده اصابتها بالفيروس ووجهت رسالة تحذيرية للجميع لأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفاة جان خضير متأثراً بكورونا

الوسط الفني فجع من جديد بوفاة أحد الفنانين القديرين في لبنان وهو الممثل الممثل اللبناني الكوميدي جان خضير، متأثراً بإصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، ويعد جان خضير من فناني الجيل القديم حيث شارك في العشرات من الأعمال الشهيرة وأبرزها "أربع مجانين وبس" و"لعبتي" و"المعلمة والأستاذ"، ومنأهم أدواره ايضا بطولة مسلسل "عريس العيلة الدايم".

كما شارك الراحل في مسلسل "نساء في العاصفة"، وظهر كضيف في أعمال أخرى منها: مسلسل "غداً يوم آخر" و"اسمها لا".

وسارع العديد من نجوم لبنان الى رثي الراحل بكلمات وداعية أليمة فكتبت هيفاء وهبي عبر تويتر: "خالص عزائي لوفاة الممثل القدير جان خضير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان"، ونعت سيرين عبد النور الراحل بشكل مؤثر قائلةً: "يا الله شي بحزن هالأرواح الطيبة كيف عم تغادرنا بزمن ما بيعرف الرحمة. الله يرحم روحو وترجع لرب العالمين لمكان ما في أمراض وأوجاع لمكان مليان فرح ومحبة جان خضير الله يرحمك".

تعافي وائل الأبرشي من كورونا

الاعلامي وائل الابراشي زف أخيراً لجمهوره خبر تعافيه من فيروس كورونا بعد إجراء المسحة الخامسة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله لقد مّن الله عليّ بالشفاء من فيرس كورونا المستجد".

وكانت معلومات ترددت في اليومين الماضيين عن تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج "التاسعة" عبر شاشة التلفزيون المصري، الأمر الذي دفع أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة لإثارة البلبلة بين الجمهور.

واصيب وائل الابراشي منذ حوالي شهرين بفيروس كورونا ودخل مستشفي زايد التخصصي حيث تواجد في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، ومن بعدها أجرى العديد من المسحات التي أكدت استمرار الإصابة.

فيفي عبده تنفي اصابتها بكورونا

الفنانة فيفي عبده اثارت قلق الجمهور في اليومين الماضيين على منصات السوشيال ميديا بعد شكوك حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها خرجت عن صمتها وأكدت عدم اصابتها بالفيروس مشيرة إلى أنها قد تكون أصيبت بدور برد، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

وقالت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو نشرته عبر على انستجرام :"تحية مني لكل الناس.. أولا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وقت الشدة وكنت عيانة... النهاردة الظاهر عندي دور برد عشان كنت بصور برا في الهواء.. وحشتوني جدا... وفي الحقيقة أنا برضه محتاجة الدعاء بتاعكم".

وأضافت :"أنا معنديش كورونا، وكنت محافظة على نفسي، ويمكن موضوع رجلي اللي مكنتش قادرة امشي عليها حصل من ربنا عشان مروحش مكان وأصاب فيه بالفيروس... عشان كده بطمن جمهوري عليا".

فيفي عبده وجهت رسالة تحذيرية لكل المستهترين بشأن الاجراءات الوقائية فقالت:"الحاجه الثانية، الله يرحم كل اللي توفوا سواء زمايلي أو غير زمايلي.... والشباب المتهور اللي مش بيسمع الكلام وبيفكر أن الموضوع بسيط وأن كورونا موضوع هيتلم وهيعدي ببساطة... أنا لما كنت بضحك وبقول مكرونة وكورونا ولازنيا مكنتش أعرف أن موضوع كورونا صعب خالص كدة، ومكنتش متخيلة أن الفيروس هيكون بالطريقة دي، طبعا عرفت أن موضوع كورونا مش سهل وبيضيع أرواح وملوش دعوة لا بسن ولا غيره، وخطر جدا".

انتصار والدي كارلوس عازار على فيروس كورونا

الممثل كارلوس عازار اعلن عن شفاء والده الفنان جوزف عازار ووالدته من فيروس حيث نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بهما وعلّق عليها قائلاً: "شفاء أهلي من كورونا أحلى هديّة بعيد ميلادي... حتى لو تأخرِت يومين.. الله يخلّي أهاليكن.. ودخيلكن انتبهولن كتير.. ما في أغلى من الأهل". وأضاف: "مع الشكر الكبير للطاقم الطبّي يلّي تابعهن يوميّاً من دون كلل او تعب خلّيكن بالبيت خلّيكن سالمين. ملاحظة: الصورة قديمة شوي".

كارلوس عازار يطلّ حاليا في مسلسل "حادث قلب" الذي يلعب دور البطولة فيه مع النجمة ستيفاني عطالله ويعرض عبر شاشة mtv اللبنانية.