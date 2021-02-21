5 مشاهير يخوضون معركة "السرطان" حالياً واحدثهم الفنانة ميادة بسيليس

ميادة بسيليس الفنانة السورية تُحارب مرض السرطان الذي تغلغل اليها قبل عام ونصف حيث تكتمت عن اعلان اصابتها طيلة الفترة السابقة، الى حين إشهار زوجها الخبر يوم أمس حيث صدم كل محبيها وجمهورها بتأكيد اصابة زوجته بالسرطان وسط دعم كبير تلقته من الجمهور وزملائها في الوسط الفني.

ميادة بسيليس تنضم إلى قائمة طويلة الفنانين العرب الذين يواصلون حاليا محاربتهم لمرض السرطان ويتلقون العلاج الكيماوي وأحدثهم المخرج المصري رائد لبيب والفنانة فخرية خميس,

اصابة ميادة بسيليس بالسرطان

اصابة الفنانة السورية ميادة بسيليس بالسرطان خبر أكده زوجها الملحن سمير كويفاتي في تصريحات صحافية له بعدما كانت حسابات السوشيال ميديا تناقلت بأسف نبأ اصابة صاحبة أغنية "كذبك حلو" بمرض خبيث ومرورها بأزمة صحية صعبة.

زوج ميادة بسيليس طمأن في تغريدة تداولتها حسابات معجبي زوجته بأنها بخير ووضعها مستقر قائلاً "لنصلي جميعا لنجمتنا لتكون بخير ونرجع نشوفها بيناتنا أيقونة الفن السوري".

وتزامن الإعلان عن إصابة ميادة بسيليس بالسرطان بعد وفاة والدها الذي رثته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي قائلة : "بابا .. برحيلك من دنيتنا مابقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي .. صلّيلي، مع الأبرار والقدّيسين".

هذا وحرص عدد من الفنانين السوريين على مناشدة الدعاء لميادة بسيليس بالشفاء العاجل والتفاعل مع تغريدة اصابتها بينهم المخرج باسل الخطيب، وعبير شمس الدين وغيرهم، كما تفاعل جمهور الفنانة مع الخبر الصادم معربين عن أملهم بأن تتغلب نجمتهم على محنتها المرضية هذه بأسرع وقت.

ويأتي الإعلان عن إصابة ميادة بسيليس بالسرطان بعد وفاة والدها، الذي نعته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بهذه الكلمات: "بابا .. برحيلك من دنيتنا مابقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي .. صلّيلي، مع الأبرار والقدّيسين".

ميادة بسيليس اشتهرت بتأديتها للعديد من شارات الأعمال الدرامية مثل "بنات العيلة" و"لست جارية"، ومن أشهر اغانيها "كذبك حلو"، وأحيت العديد من الحفلات في دول ومدن مختلفة حول العالم.

المخرج رائد لبيب

قبل حوالي أسبوعين، اعلن المخرج المصري رائد لبيب علن خبرا حزينا لجمهوره عبر حسابه على فيسبوك كاشفاً عن إصابته بمرض السرطان حيث كتب: "أنا جالي سرطان" من دون أن يوضح تفاصيل أكثر عن مرضه.

وتفاعل الجمهور مع منشور رائد لبيب الى جانب عدد من الفنانين أبرزهم فيصل خورشيد، وفاء صادق، شريف نجم، أحمد حلاوة الذين تمنوا له الشفاه العاجل.

رائد لبيب يعتبر من المخرجين المخضرمين واشتهر بإخراجه برامج المقالب الكوميدية التي حققت نجاحا كبيرا، وكان آخر أعماله ائد لبيب مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" وعرض العمل عام 2016.

الفنانة فخرية خميس

الفنانة العمانية فخرية خميس صدمت الجمهور بالكشف عن حالتها الصحيّة في شهر سبتمبر 2020 حيث أعلنت عن إصابتها بالسرطان وبدء خضوعها للعلاج بالكيماوي الذي ما تزال تواصل رحلة علاجها الطويلة معه مناشدة الدعاء من جمهورها، بينما كانت قد تمكنت من الانتصار على فيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

الفنانة الكويتية جواهر

الفنانة الكويتية جواهر ورغم اختفائها الطويل عن الساحة، إلا أنها أعلنت عن نبأ إصابتها بسرطان الدماغ في الشهور الأخيرة من عام 2020 حيث نشرت لقطة لها من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج من دون أن تكشف عن وجهها واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير"، وبعدها سافرت إلى الخارج من أجل تلقي العلاج اللازم حيث ما تزال تواصل رحلة علاجها اتجاه هذا المرض الخبيث.

وأوضحت الإعلامية مي العيدان سابقا أن الفنانة جواهر لا تزال تخضع لجلسات العلاج من المرض في لندن، فكتبت حينها : "مازالت الفنانة جواهر الكويتية تتعالج بعد إصابتها بمرض السرطان اللهم شافيها و عافيها و اكسوها برداء العافيه وسارع في شفاءها".

الاعلامي شريف مدكور

الإعلامي المصري شريف مدكور يواصل ايضا رحلة علاج مع سرطان القولون الذي كان قد اصيب به في ابريل 2019 وخضع حينها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم، ويواصل حاليا متابعة حالته الصحية وتلقي العلاج المناسب بغية الشفاء التام من هذا المرض العضال.

يشار الى ان كل من الفنانين جمال يوسف وزكي فطين أعلنا في الأشهر الماضية عن شفائهما وانتصارهما على مرض السرطان حيث اصيب الأول بالسرطان في البلعوم اما الثاني فأصابه المرض بالرئة.