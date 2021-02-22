أول صورة لزوج زارا البلوشي الجديد تثير التساؤلات .. فكيف علقت الأخيرة ؟

زارا البلوشي نالت اهتماما واسعا خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن زواجها، حيث قدم لها العديد من متابعيها التهاني بهذه المناسبة وتداول البعض صور لها مع أحد الأشخاص بعد هذا الخبر وتوقعوا أنها تعود لزوجها.

زارا البلوشي تحسم هوية الشخص الذي ظهر معها بعد إعلان زواجها

زارا البلوشي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة ورسالة وجهتها لمتابعيها ردا على انتشار صورة لها تجمعها مع ابن اختها والذي اعتقد البعض أنه زوجها، حيث أوضحت الفنانة زارا البلوشي في رسالتها أن الصورة دوت الخليج لخالد ابن اختها وليس لزوجها كما نشرت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ونشرت الفنانة زارا البلوشي صورة جديدة لابن أختها الذي التقطت صورة معه للتأكيد على عدم صحة ما يتم تداوله فكتبت: "استخدم فمك لشيئين الصمت والإبتسامة، الإبتسامة لحل المشكلات والصمت لتجاوزها.. ‏صباحكم ابتسامة جميلة، خالد ولد اختي".

زارا البلوشي تتحفظ على الكشف عن تفاصيل زواجها

زارا البلوشي قد انتشرت صورة لها وابن أختها في الساعات الأخيرة وعلق عليها البعض بتهنئتها على اعتباره أنه زوجها، وقد أثارت الصورة جدلا واسعا حيث أن زارا البلوشي النجمة العمانية التي برزت في الدراما الخليجية قد كشفت قبل انتشار هذه الصورة بساعات عن زاوجها وأكدت أنها ودعت حياة العزوبية، لكن تحفظت على الإعلان عن تفاصيل تخص عقد القران أو نشر صور لزوجها لكنها تمنت التوفيق لنفسها في خطوتها فكتبت: "من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية، قريبا بكون عروسة، توفيق يارب".

زارا البلوشي لزوجها: "اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت"

زارا البلوشي اوضحت في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بزوجها حيث أكدت أنها تعيش قصة حب بشكل مبالغ فيه حسب وصفها، مشيرة أن السبب في ذلك لكون هذه العلاقة جاءت في وقت لم تكن تفكر فيه بالارتباط من جديد أو خوض تجربة الحب والزواج، وأكدت أنها اكتفت بهذا الحب عن كل شيء آخر فكتبت: "لأنك جئت في الوقت الذي كنت ارفض فيه الحب احبتتك أكثر مما ينبغي"، وأضافت زارا البلوشي: "اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت".

يذكر أن زارا البلوشي تنتظر عرض مسلسل "بخور القصائد" في شهر رمضان القادم، وهو أحد الأعمال الجديدة التي تشارك في بطولتها مع مجموعة كبيرة من النجوم، وكانت زارا البلوشي قد شاركت في بطولة مسلسل "الميراث" الذي حصل على جائزة أفضل إنتاج تليفزيوني في الشرق الأوسط في عام 2020.