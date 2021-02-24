شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق محمد رمضان وزوجته نسرين يحدث ضجة.. “نمبر وان” محسود أم ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 فبراير 2021 09:40 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بخبر طلاق الفنان المصري محمد رمضان، وانفصاله عن زوجته نسرين. حيث نقلت العديد من المواقع هذا الخبر قبل أن يخرج “نمبر وان” وينفيه ما أحدث ضجة كبيرة.

وخلال وقت قياسي كان اسم محمد رمضان تريند كعادته وأثار الجدل قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعة، في تصريحات لعدة مواقع.

ويشار إلى أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبد الفتاح، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى في 2012.

ونفي رمضان لعدة مواقع منها “المصري اليوم” هذه الشائعة، وقال إنه لا يعرف من أطلقها. مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار. العلاقة بينه وبين زوجته نسرين.

وتابع محمد رمضان في تصريحاته أنه الآن متواجد في دبي منذ يومان، للانتهاء من تصوير أغنيته الجديدة versace.

وسيستمر التصوير ليومين أخرين، وبعدها سيعود إلى مصر لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل (موسي) الذي سيعرض بشهر رمضان.

من هي زوجة محمد رمضان ؟

شهرتها نسرين أبو النجا، وظهرت مع رمضان في مناسبات كثيرة سابقة.

واضطر محمد رمضان للزواج بها في احتفال هادئ وعقد قران بأحد المساجد بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في 2012.

ولا يخفي محمد رمضان حبه لزوجته حيث قال عنها ذات مرة ” هي كل حياتي .. هي أمي ومراتي وحبيبتي وبنتي”.

من أطلق شائعة الطلاق؟

البداية كانت بنشر إحدى المنصات الفنية تفاصيلا عن الانفصال من خلال مصادر مُجهلة. مع البناء على عدم ظهور زوجة محمد رمضان معه منذ فترة.

وهي معلومات غير كافية، حسبما ذكر معقبون.

الاستفهامات أيضا طرحها معلقون على الأخبار المتناثرة بالنفي وتساءلوا: هل هي خدعة جديدة لركوب التريند من جديد أو الترويج لأغنية محمد رمضان الجديدة

بينما علق قائل: الوسط الفني هو الوسط الوحيد الذي ينتشر فيه الدخان بدون نار”.

ومع انتشار أخبار النفي وظهور محمد رمضان في التريند، اتهمت بعض الجماهير محمد رمضان وفريق عمله بمحاولة الدعاية بشكل عكسي قبل طرح أغنيته الجديدة خلال أيام.

مسلسل موسى

يذكر أن محمد رمضان يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل ”موسى“.

وذلك مع كوكبة من النجوم، أبرزهم فريدة سيف النصر وجوري بكر وتارا عماد وعمرو عبد الجليل ومحمد عز، وغيرهم.

طرد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي

وكان ناشطون تداولوا مؤخراً أنباء تفيد بطرد الفنان المصري محمد رمضان، من عزاء الفنان الراحل عزت العلايلي. وتعدي نجله الدكتور محمد العلايلي بالضرب على رمضان.

لكن محمود العلايلي خرج عن صمته ونفى جميع ما تم تداوله، وقال في تصريحات لصحيفة “أهل مصر”، أن محمد رمضان لم يحضر عزاء والده من الأساس.

وأضاف: “حتى لو حضر محمد رمضان عزاء والدي، فلن تقوم الأسرة بطرده من العزاء، لا يمكن أن نفعل أمراً كهذا. ولا يوجد خلاف بيننا وبين رمضان يستدعي قول الناس لهذه الشائعات”.

محمد رمضان مريض شهرة

وكان الفنان الراحل عزت العلايلي قد هاجم محمد رمضان بصيغة لاذعة في تصريحات صحفية على هامش تكريمه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى. لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36.

وقال عزت العلايلي حينها عن إطلاق محمد رمضان على نفسه “نمبر وان”: “أنا كمان نمبر وان، هذا مريض شهرة، ربنا يشفيه، دعوه يقول ما يريد”.

وحول سبب هجومه على محمد رمضان، قال العلايلي في تصريح صحفي حينها: “محمد رمضان إنسان طموح جدا، لكن طموحه كبير على قدراته. لأنه لا يمكن أن يحصل على كل شيء مرة واحدة”.

وتابع آنذاك: “تريد أن تغني وترقص وتمثل ويكون لديك سيارات وطائرات، وأنا حين قلت إنه مريض شهرة وجهتها له كنصيحة ليس أكثر”.