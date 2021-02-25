أرض الأوفياء والشعب الطيب.. لطيفة تهنئ الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني للدولة

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة علم دولة الكويت الشقيقة, وحرصت لطيفة علي تهنئة الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت.

حيث علقت علي الصورة قائلة :" كل سنة والكويت و أهلها .. قيادةً و شعبًا بألف خير .. #الكويت أرض الأوفياء أرض الشعب الطيب الوفي المخلص و دايما رايتك مرفوعة يالكويت #العيدالوطنيالكويتي".

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، لافتة إلى أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.