البوسترات الأولى لمسلسلات رمضان 2021.. يحيى الفخراني يشعل المنافسة بصورة "نجيب زاهي زركش"

يحيى الفخراني وعدد من النجوم طرحوا البوسترات الأولى لمسلسلاتهم في رمضان 2021، وخطف الفنان يحيى الفخراني الأنظار بالبوستر الأول لمسلسله "نجيب زاهي زركش"، وكذلك الفنان ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل".

يحيى الفخراني ينشر البوستر الأول لمسلسله الجديد

وشوق الفنان يحيى الفخراني الجمهور لمسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، وطرح البوستر الأول للمسلسل على مواقع التواصل اليوم، والذي انفرد به يحيى الفخراني، وظهر به بإطلالة مميزة، ولاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل فور طرحه، وذلك بسبب عودة الفخراني للدراما بعد غياب، بالإضافة إلى شخصيته الجديدة التي كشفها في المسلسل والتي يبدو أنها ستكون في قصة كوميدية.

يحيى الفخراني يشعل سباق مسلسلات رمضان

ويتكتم يحيى الفخراني على قصة مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، والتي يبدو أنها ستدور في إطار كوميدي، ويشارك في العمل مجموعة متنوعة من النجوم أبرزهم هالة فاخر وأنوشكا وشيرين ورنا رئيس وحنان سليمان ومايان السيد وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، وكانت آخر أعمال يحيى الفخراني التلفزيونية في مسلسل "بالحجم العائلي" عام 2018.

ياسر جلال يطرح البوستر الأول لمسلسل "ضل راجل"

وطرح أيضاً الفنان ياسر جلال البوستر الأول لمسلسله الجديد "ضل راجل" اليوم، وانفرد ببوستر العمل الذي سينافس به في موسم رمضان المقبل، وتدور قصته في إطار أكشن تشويقي، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم نرمين الفقي ومحمود عبد المغني وإيهاب فهمي وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وسبق ياسر جلال ويحيى الفخراني في طرح البوسترات، صناع مسلسل "الاختيار 2" والذين كشفوا عن البوستر الأول للمسلسل مؤخراً، والذي ظهر به الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي على البوستر، وذلك في أول بطولة مشتركة بينهما، وتدور قصة العمل حول البطولات العسكرية ضد الإرهاب، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل والذي قام ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضي، ويشارك في الجزء الجديد مجموعة من النجوم مثل إياد نصار وبشرى وغيرهم.