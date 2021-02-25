كذب نسليهان اتاغول.. النجمة التركية تورط صناع مسلسل ابنة السفير

أثارت الممثلة التركية نسليهان أتاغول جدلاً كبيراً بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الشهيرة حيث بدت في كامل أناقتها ورشاقتها، رغم زعمها أنها تمر بوعكة صحية أدى إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير.

وجلسة تصوير نسليهان اتاغول دلالة على كذبها وانها انسحبت بسبب غيرة زوجها قادير أوغلو الذي كان سببا أيضًا في انسحابها من مسلسل "الحب الاعمي" الذي لم يكتمل موسمه الثالث.

وقالت شركة إنتاج مسلسل إبنة السفير عندما وجدت نسلهيان تماطل وترفض التصوير وتقدم تقارير طبية عرضت عليها الانسحاب قبل تجديد العقد بدون دفع شرط جزائي.

ولفت إلى ان نسليهان كانت ترفض التصوير اكثر من يومين وتقضي باقي الاسبوع مع زوجها قادير اغولو، مشيرا الى ان نسليهان رفضت قبل تصوير حلقة الخطوبة بينها وبين انجين اكيورك وطلبت تعديل السيناريو.

وأعلنت الممثلة التركية نسليهان أتاغول انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.

وقالت نسليهان اتاغول، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هنا الوقت لأقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".

وأضافت: "رغم أنني تصالحت مع جسدي.. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب، ألتقي بكم قريبا في قصة جديدة".

تغيير مجرى أحداث مسلسل "ابنة السفير"

أعلن صناع مسلسل "ابنة السفير" تغيير مجرى الأحداث والسيناريو بعد إعلان الممثلة التركية نسليهن أتاغول انسحابها من العمل بشكل نهائي بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.

ووجّه صناع "ابنة السفير" عبر صفحات المسلسل بموقعي فيسبوك وإنستجرام الشكر إلى نسليهان اتاغول على ما قدمته، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة بسلام.