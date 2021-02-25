شاهد..  أغنية أسامة منير الجديدة ” أنا ”

طرح الإعلامي أسامة منير،مساء اليوم عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "أنا"، بعد غياب كبير عن الغناء، وهي من كلماته وألحانه.

الأغنية من توزيع روماني أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم.

ويذكر أن آخر أعمال أسامة منير فيلم «ليلة البيبى دول» مع محمود عبد العزيز وتجربة أخرى مع ليلى علوي في فيلم "كابتن عفت".