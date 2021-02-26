صدمة بين النجوم بعد رحيل مشاري البلام بكورونا .. وكبار الفنانين يبكون ويودعونه بأسى

وفاة مشاري البلام الفنان الكويتي بعد معاناة مع فيروس كورونا، أثارت حزن قطاع كبير من محبيه وأصدقائه بالوسط الفني، الذين ودعوه برسائل مبكية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسن البلام يودع ابن عمه

كان في مقدمة المعزين ابن عمه الفنان حسن البلام الذي نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة للفنان الراحل، وعلق قائلًا: "لا إله إلا الله.. عظم الله أجركم ياخوي"، وتلقى التعازي من قبل قطاع كبير من الجمهور، الذين عبروا عن صدمتهم من الخبر الحزين.

أحلام وحسين الجسمي ينعيان مشاري البلام

الفنانة الإماراتية أحلام، ودعت الراحل برسالة محزنة عبر انستجرام، ونشرت صورة له، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له وايد.. عورني قلبي عليه، رحمة الله عليه مشاري البلام في ذمة الله"، كذلك الفنان حسين الجسمي الذي ودعه عبر تويتر وكتب: "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه.. مشاري البلام".

حياة الفهد تقدم التعازي

الفنانة حياة الفهد قدمت التعازي للراحل عبر انستجرام، وكتبت: "‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعي المغفور له الفنان ذو الأخلاق الحميدة مشاري البلام، ونتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وابنائه سائلين المولى عز وجل أن يرحم فقيدهم وفقيدنا ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

عبد الإله السناني ونيشان

أما الفنان السعودي عبد الإله السناني فكتب أيضًا: "رحم الله مشاري البلام رحمة واسعة.. اللهم ارحمه وثقل ميزانه، ويمن كتابه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما نشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة للراحل على تويتر وأرفقها بتعليق: "وفاة الممثّل الكويتي مشاري البلام.. نبأ حزين جدًّا.. البقاء لله".

طارق العلي وهيا عبد السلام

الممثلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام، كتبت عبر تويتر: "مشاري البلام في ذمة الله.. الله يرحمه و يغمد روحه الجنة"، أما الفنان طارق العلي فنشر أيضًا على تويتر مقطع فيديو قدم من خلاله التعازي لعائلة الراحل، وجمهوره في الوطن العربي، وعلق قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الخلوق مشاري صالح البلام سائل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

إلهام الفضالة ومصطفى الأغا

بينما كتب الإعلامي مصطفى الأغا، عبر تويتر، معبرا عن صدمته لرحيل الفنان الراحل: "رحيل مؤلم ومبكر.. رحمك الله مشاري البلام"، أما الفنانة إلهام الفضالة فكتبت على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله فسيح جناتك يا كريم.. مشاري البلام في ذمة الله".