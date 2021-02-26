شارك الفنان أحمد جمال صور جديدة له من أحد الأفراح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يظهر أحمد جمال في الصور مرتدي بدلة سوداء أنيقة، أسفلها بلوفر باللون الأسود، أثناء غنائه داخل قاعة من أحد الأفراح. وعلق أحمد جمال على الصور، كاتبًا: "مبروك عمر ومنار". وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، كالاتي: - ماشاء الله ربنا يهنيهم وعقبالگ يا چيمي يارب - جمجيمو يا جامد - يا مشرفنا ورافع راسنا ديما يا جيمووو يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية تحمل أسم "زلزال"، من ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وكلمات نور الدين محمد، وتم التصوير تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببدلة أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد جمال عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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