بالتزامن مع عرضها.. مسرحية بودي جارد تتصدر تريند جوجل

وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.

وللمسرحية قصص نرصدها من خلال هذا التقرير.

عادل إمام يعرض رغم وفاة مصطفى متولي

صادف أثناء عرض المسرحية وفاة الفنان مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم عادل إمام والذي كان يعمل في المسرحية، وكان من المتوقع أن يتم إيقاف العرض بسبب الوفاة ولكن المفاجأة ان الزعيم عادل إمام قرر إستكمال العرض رغم وفاة صديق عمره وبرر عادل وقتها موقفه حسبما حكى رامي إمام في أحد البرامج:"المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه".

وتابع "إمام" أنها كانت من أصعب الليالي التى مرت عليهم موضحا ان الستارة حينما قفلت، بكوا جميعا بكاء شديد، وخاصة الزعيم عادل إمام.

رغدة بديل لـ شيرين سيف النصر

تغيرت بطلة المسرحية مرتين، حيث بدأت شيرين سيف النصر العروض ثم اعتذرت وحلت بدلا منهم رغدة، قبل أن تعتذر هي الأخرى وتعود شيرين سيف النصر لمكانها.

وعند تصوير النسخة التلفزيونية قرر الفنان عادل إمام الاستعانة بالفنانة رغدة بدلا من شيرين سيف النصر، وهاتفها بعد 10 أعوام من الغياب، وطلب منها الحضور إلى المسرح لتستعد للنسخة التلفزيونية، وبالفعل خضعت لبروفات لعدة أيام، وأخبرها عادل إمام أنها وش السعد عليه، وبالفعل خرجت النسخة التلفزيونية برغدة.