عرض الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين" في سوريا

يعرض الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين" للمخرج هشام آمال مساء اليوم الجمعة في سوريا، وذلك ضمن جولة عروضه عربيا، حيث سبق وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول سعيد الطاير، الملحن الموهوب والمشهور، والذي يتعرض في أحد الأيام لحادث سير، وبسبب إصابته في الرأس، يفقد الذاكرة لمدة محدودة، ويستطيع بعدها استعادة ذكرياته تدريجيا خلال أيام، ولكنه يكتشف أنه لم يعد يتذكر كيف كان يؤلف موسيقاه، وأن الحادث أثر على الجانب الإبداعي في المخ.

الفيلم من تأليف، إخراج ومونتاج هشام آمال، وإنتاج شركة كارافان شركي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم المغاربة أبرزهم هشام بهلول، ياسمينة بناني، حسن بديدة وعبد الله بنسعيد.

وهشام أمال مخرج، ومؤلف ومنتج مغربي، بدأ مسيرته بالعمل كسيناريست في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسلسلات لصالح القناتين الأولى والثانية المغربية، وفي سنة 2016 أنهى "ميلوديا المورفين" وهو فيلمه الروائي الطويل الأول كمخرج ومنتج، والذي حاز على جائزتي المونتاج والعمل الأول في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة وشارك في مهرجان دبي السينمائي ، ثم أعاد تقديم الفيلم بنسخة جديدة في 2020.