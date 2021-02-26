قالت الفنانه نجلاء بدر ، إنها لا تزال تعاني من ضيق في التنفس؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وأضافت في تصريح لـ " دوت الخليج" : "حالتي مستقرة ولكن أشعر بإجهاد كبير.. والإصابة بالفيروس شيء صعب للغايه، فهو مثل الحيوان المفترس".
وأعلنت نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي .
وتخضع الفنانة نجلاء بدر، حاليًا للعزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب».
مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابتها بـ كورونا.. نجلاء بدر تكشف لـ دوت الخليج تطورات حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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