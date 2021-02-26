بسمة بوسيل تقضي أحلى الأوقات مع أصدقائها.. شاهدوا

بسمة بوسيل الفنانة المغربية المعتزلة وزوجة الفنان تامر حسني خطفت الأنظار بظهورها الأخير مع مجموعة من أصدقائها في إحدى الحفلات الخاصة، وقد نشرت كذلك العديد من الصور في هذا الحفل.

بسمة بوسيل ترقص وتغني مع أصدقائها في حفل خاص

بسمة بوسيل نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور وفيديوهات من حفل خاص تواجدت فيه مع مجموعة من أصدقائها وظهرت الفنانة المغربية وهي ترقص وتغني مع الحاضرين في الحفل على أنغام الموسيقى، بسمة بوسيل تحدثت كذلك في الفيديو مع أحد اصدقائها الذين أكد أنه يبحث عن عروس له، وسجلت الفنانة المغربية تفاصيل الحفل من خلال الصور التي نشرتها ومدى الانسجام الواضح مع الحاضرين الذين التقطت العديد من الصور معهم، وبينهم الممثلة اللبنانية سينيتا خليفة، كما حضر الحفل أحد منظمي الحفلات الذي بدا واضحا أنه أحد الأصدقاء المقربين للمغربية بسمة بوسيل.

بسمة بوسيل تظهر بدون تامر حسني

بسمة بوسيل والصور التي نشرتها تسببت في طرح التساؤلات حول سبب عدم ظهور الفنان تامر حسني معها خلال هذا الحفل، حيث أن الفنانة المغربية قد ظهرت في الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة مع زوجها، وتحديدا في شهر يناير الماضي حيث تواجدت معه برفقة مجموعة من أصدقائهما ورقص الثنائي على وقع أغنية المسلسل الإسبانى "la casa de papel" الشهيرة "bella ciao"، كما لفت الثنائي الأنظار بالعديد من اللحظات الرومانسية المرحة التي أوضحت عودة علاقتهما الى طبيعتها بعد أزمة انفصالهما في الأشهر الماضية.

بسمة بوسيل تحتفل بهدية تامر حسني في يوم الحب

بسمة بوسيل قد احتفلت في الأيام الماضية كذلك بيوم الحب بشكل خاص حيث نشرت صورة من جلسة تصوير لها وهي محاطة بباقة كبيرة من الورود، ثم عادت لتنشر الهدية التي قدمها لها زوحها الفنان تامر حسني في هذه المناسبة والتي احتوت على باقة من الورود والزينة والبالونات في المنزل احتفالاً بيوم الحب، وقد هاجمت الفنانة بسمة بوسيل في الأسابيع الماضية الفنانة زينة بدون أن تسميها حيث نشرت الفنانة المغربية المعتزلة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قالت فيها :"لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش شو عن طريق ناس نص كم" مضيفة :"حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل"، وأرفقت بالرسالة أغنية من المهرجانات، ويرى البعض أن هجوم بسمة بوسيل على الفنانة زينة يأتي بعد تلميح الأخيرة لخلاف تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل والذي رفضت فيه خروج الأزمات الزوجية للعلن.