نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لقبر الفنان مشاري البلام، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 26 فبراير، بسبب إصابته بـ كورونا، وذلك بعد 15 يومًا من تلقيه اللقاح الجديد في الكويت، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى إصابته بالفيروس قبل تلقي اللقاح.
قالت الفنانه نجلاء بدر ، إنها لا تزال تعاني من ضيق في التنفس؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.
غادرت الفنانة شيري عادل، المستشفى المحتجزة به، بعد جراحة ناجحة أجرتها قبل يومين تغيبت بسببها عن نشاطها الفني مؤقتًا، وتحسنت حالتها الصحية.
قالت الفنانه أيتن عامر، إنها ستبدأ تصوير مسلسل "كل ما نفترق " بدايه شهر مارس المقبل.
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.
أكدت زينب، إبنة الفنان يوسف شعبان، أن حالته الصحية مستقرة حتى الأن.
وقالت زينب، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "هو تعب امبارح بليل وحاليا تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى وليس فاقد الوعى ويخضع لبرتوكول العلاج الخاص به".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | شيري عادل تعود للمنزل بعد جراحة دقيقة.. تطورات الحالة الصحية لـ نجلاء بدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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