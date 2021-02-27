أخبار الفن | شيري عادل تعود للمنزل بعد جراحة دقيقة.. تطورات الحالة الصحية لـ نجلاء بدر

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لقبر الفنان مشاري البلام، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 26 فبراير، بسبب إصابته بـ كورونا، وذلك بعد 15 يومًا من تلقيه اللقاح الجديد في الكويت، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى إصابته بالفيروس قبل تلقي اللقاح.

قالت الفنانه نجلاء بدر ، إنها لا تزال تعاني من ضيق في التنفس؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

غادرت الفنانة شيري عادل، المستشفى المحتجزة به، بعد جراحة ناجحة أجرتها قبل يومين تغيبت بسببها عن نشاطها الفني مؤقتًا، وتحسنت حالتها الصحية.

قالت الفنانه أيتن عامر، إنها ستبدأ تصوير مسلسل "كل ما نفترق " بدايه شهر مارس المقبل.