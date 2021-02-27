إياد أيمن كنفي لـ"دوت الخليج":"شمس المعارف" من أنجح الأفلام السعودية واعتذرت بسببه عن 5 أعمال

إياد أيمن كنفي كشف عن ابتعاده خلال هذه الفترة عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم "شمس المعارف"، وتحدث الفنان السعودي عن سبب هذا القرار.

إياد أيمن كنفي: "اعتذرت عن 5 أعمال فنية لكونها لا تناسبني"

إياد أيمن كنفي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه قرر الابتعاد لفترة عن المشاركة في أي أعمال فنية بعد نجاحه في فيلم "شمس المعارف"، وأشار إلى اعتذاره عن المشاركة في أكثر من عمل درامي وسينمائي بسبب عدم تناسب الأدوار التي قدمت له، فقال إياد أيمن كنفي : "في هذا الوقت لم اتوقف بمعني الكلمة عن المشاركة في الأعمال الفنية، لكن قررت الابتعاد لفترة بسبب مشروع اعمل عليه، وهذا لا اعتبره خطوة سلبية في عدم استغلال النجاح الذي حققته في فيلم (شمس المعارف) فقد عرض عليا خلال الفترة الماضية 3 مسلسلات وفيلمين من أجل أن أشارك بها لكن الشخصيات التي كان من المقرر أن أقدمها أرى أنها لا تناسبني".

إياد أيمن كنفي: وضعت شروطا للمشاركة في أي عمل فني

إياد أيمن كنفي أوضح أن لديه شروط في أي عمل يقرر المشاركة فيه وهو أن يترك أثرا عند المشاهد بغض النظر عن كونه البطل الأول أو لا، وأشار إلى شخصية "بكري" في فيلم "شمس المعارف" وكيف استطاع أن يحقق هذا الفكرة فقال: " وقد وضعت شروطا لقبول الأدوار التي اقدمها فلا ارغب في أن أصبح البطل الرئيسي أو أن أقدم شخصية بشكل غير لائق، او أشارك في عمل بلا أصل ولا معنى، فأنا ابحث عن تقديم شخصية الجمهور يتذكرها كما كانت شخصية (بكري) في فيلم (شمس المعارف)، فليس مهم أن تقدم وجه الخير أو الشر، بل أن تقدم شخصية ولها دور محوري في العمل".

إياد أيمن كنفي: "شمس المعارف" من أنجح الأفلام التي عرضت في السعودية

إياد أيمن كنفي أشاد كذلك بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "شمس المعارف" بعد عرضه في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية، كما تحدث كذلك عن الانتقادات التي تعرض لها فقال: "فيلم (شمس المعارف ) من الأعمال السعودية التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضه، واشاد بها الجمهور والنقاد، لكن العمل أيضا تعرض للانتقادات من قبل الجمهور الذي كان يناقش الفيلم قضيته، لكن العمل في حد ذاته ترك تأثير واضح، في وقت هناك العديد من الأفلام التي عرضت في السعودية والخليج لم تحقق مثل هذا النجاح"، فيلم "شمس المعارف" شارك في بطولته كل من براء عالم، ونادية ملائكة، وأحمد الصدام، نواف الشبيلي، والعمل من تأليف الأخوين قدس، وإخراج فارس قدس.

إياد أيمن كنفي أشار كذلك لمشاركته في فيلم "فقدان" الذي طرح خلال الفترة الماضية إعلان دعائي له فقال الفنان السعودي: "فيلم (فقدان) من الأفلام القصيرة التي شاركت فيها ومن المقرر أن يعرض في جامعة (عفت) بالسعودية لكونه فيلم من صناع طالبات، ثم يشارك في عدد من الفعاليات الدولية في الفترة القادمة".