زارا البلوشي تحتفل بزواجها وتستعرض فستان زفافها.. بالصور

زارا البلوشي كشفت عن الصور الأولى من حفل زفافها الليلة، وشاركت الجمهور صور فستان حفل زفافها وإطلالتها، واحتفلت بزواجها، وتلقت التهاني من جمهورها وأصدقائها وسط تساؤلات حول هوية عريسها.

زارا البلوشي تحتفل بزفافها

ونشرت الفنانة العمانية زارا البلوشي صور فستان حفل زفافها على حسابها بسناب شات اليوم، وشاركت الجمهور كواليس تحضيرات حفل الزفاف وكذلك كواليس تجهيز إطلالتها، وخطفت الأنظار بسبب فستان حفل زفافها المميز وإطلالتها التي لاقت إعجاب الجمهور، وتلقت مباركات جمهورها، وذلك بعد أيام من إعلان خبر عقد قرانها، وعلقت زارا البلوشي على صور الزفاف قائلة:"نقول بسم الله ونجهز.. يارب توفيقك".

زارا البلوشي تستعرض فستان حفل زفافها

وشاركت الفنانة زارا البلوشي الجمهور عدة صور لإطلالتها في الوقت الذي واصلت به إخفاء هوية عريسها، وسط تساؤلات الجمهور حول هويته وتخمينهم له، ويبدو أن الزفاف تم في نطاق عائلي، وظهرت زارا البلوشي بمفردها في الصور التي نشرتها من تجهيزات حفل الزفاف، وكانت زارا البلوشي قد أعلنت زواجها منذ أيام من خلال ردها على تغريدات بعض متابعيها والذين وجهوا لها رسائل تهنئة على تويتر، وأكدت أخبار زواجها بردها على رسائلهم ولكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى عن زواجها.

زواج زارا البلوشي بعد عامين من انفصالها

ونشرت زارا البلوشي فيديو قبل عقد قرانها مؤخراً وعلقت عليه قائلة: "من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية، قريبا بكون عروسة، توفيق يارب"، زارا البلوشي كشفت كذلك عن علاقة الحب التي جمعتها بزوجها والتي أكدت أنها تحبه بشكل مبالغ فيه مشيرة أن السبب في ذلك لكونه جاء في وقت لم تكن تفكر فيه بالارتباط من جديد أو خوض تجربة الحب والزواج.

وأكدت أنها اكتفت بهذا الحب عن كل شيء آخر فكتبت: "لانك جئت في الوقت الذي كنت ارفض فيه الحب احبتتك أكثر مما ينبغي"، وأضافت زارا البلوشي: "اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت"، وكانت زارا البلوشي قد اعلنت انفصالها عن زوجها السابق المخرج السعودي سمير عارف في 2019، وذلك بعد زواجهما في عام 2014 بعد قصة حب جمعتهما ولم يرزقا بأطفال.