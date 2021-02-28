دارين حداد تدخل في نوبة بكاء بعد وفاة كلبتها..بالصور

دخل الفنانة التونسية دارين حداد، في نوبة بكاء بعد وفاة كلبتها، وذلك بعد أن صحبتها إلى طبيب بيطرى للكشف عليها بعد إصابتها بوعكة، إلا أنه كل المحاولات باءت بالفشل لإنقاذها، وظهرت من خلال الفيديو محاولة الطبيب للكشف على كلبتها، وسط حالة من البكاء.

وقالت دارين حداد، من خلال فيديو تم بثه عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": يمكن ما حد يستوعب علاقتى بيها أد إيه ولكنها روحى، وعلى فكرة في ثانية رجعت وما فهمتش حاجة مش مستوعبة كانت تلعب معايا في العربية وإحنا جايين في الطريق وفى ثانية رجعت".

وأضافت عن علاقتها بكلبتها: "كانت تلعب الصبح في الحديقة بالكورة، ومن لم يربى حيوانا لم يشعر بذلك الإحساس خصوصا لما يكون معاك سنتين وعامل حس في حياتك وما تقدرش تبعد عن ثانية، بديها حنان وحب وكل حاجة وهى كده برضه، مهما حكيت ما حدش يستوعب.. الأصدقاء والقريبين منى هم اللى بيستوعبونى".

وتابعت: "بالنسبة لى لم تكن كلبة ولكن كانت بنتى اللى ما خلفتهاش مش كلبة، ناقص شوية وتنطق.. بتفهم كل حاجة.. أنا مش مستوعبة إنى لما أدخل البيت مش موجودة".

يشار إلى أن الفنانة التونسية دارين حداد تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، موضحة لـ"اليوم السابع" أنها كانت ترتبط بسفر من أجل العمل، وطُلب منها عمل اختبار PCR حتى يرسلوا لها جميع أوراق السفر، وفوجئت بأن النتيجة جاءت إيجابية، لتخضع على الفور للحجر الصحى في منزلها الذى تعيش فيه بمفردها لمدة أسبوعين.