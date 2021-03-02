الراجل مش المستخبي ورا جهاز.. لقاء الخميسي تهاجم منتقدي عبد المنصف

علقت الفنانة لقاء الخميسي على تألق زوجها محمد عبد المنصف مع فريقه وادي دجلة، أمام نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز، أمس.
وكتبت لقاء الخميسي عبر تويتر "حبايبي مابتزهقوش هو الحقيقه الخرم دا موجود في مخكم اد كدا السواد مالي قلبكم ! قوم حبيبي هز طولك وورينا انجازاتك العظيمة بدل ما انت ممدد رجل حضرتك وعمال تفتي الراجل مش المستخبي ورا جهاز بيشتم الراجل اللي بجد اللي بيصدق نفسه ومهما واجه من تنمر مكمل في حلمه :) #عاش_اوسه".
وعلق أحد متابعيها قائلا "كان فين اوسه ده في ماتش 1/6 فالح بس يعمل بطل قدام الزمالك ويقلب بوفون"؛ لترد عليه لقاء الخميسي قائلة "بعتو الماتش حبايبي وهو فعلا كان بوفون بس نصفي النيه ".
وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.
وأصبح رصيد الزمالك 30 نقطة متصدرًا جدول ترتيب فرق الدوري، بينما ارتفع رصيد دجلة إلى 8 نقاط، ويستمر متزيلًا لجدول الدوري.هو الحقيقه الخرم دا موجود في مخكم
اد كدا السواد مالي قلبكم !
قوم حبيبي هز طولك وورينا انجازاتك العظيمة بدل ما انت ممدد رجل حضرتك وعمال تفتي
الراجل مش المستخبي ورا جهاز بيشتم الراجل اللي بجد اللي بيصدق نفسه ومهما واجه من تنمر مكمل في حلمه :) This is a Twitter Status— Lekaa Elkhamissi لقاء الخميسي (@LekaaElkhamissy)
حبايبي مابتزهقوش 🙄— Lekaa Elkhamissi لقاء الخميسي (@LekaaElkhamissy) March 1, 2021
هو الحقيقه الخرم دا موجود في مخكم
اد كدا السواد مالي قلبكم !
قوم حبيبي هز طولك وورينا انجازاتك العظيمة بدل ما انت ممدد رجل حضرتك وعمال تفتي
الراجل مش المستخبي ورا جهاز بيشتم الراجل اللي بجد اللي بيصدق نفسه ومهما واجه من تنمر مكمل في حلمه :) #عاش_اوسه
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