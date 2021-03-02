تجربة جديدة.. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة بتتجاوز

شارك الفنان رامي جمال، بوستر أغنيته الجديدة "بتتجاوز"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال، على البوستر: " بتتجاوز من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وألحاني، وتوزيع العبقري احمد ابراهيم، وتوزيع وتريات المايسترو سعيد كمال، وجيتار مصطفي أصلان"

وتابع: " ❤️ميعادنا الخميس ان شاء اللهن ويارب يعجبكم مجهودنا في التجربه الجديده الأهم بالنسبالنا ❤"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات، كالاتي:

- هتعجبنا غصب عننا ????????????❤️

- غياب يظهر بعده عظمة ومفاجأة ???????? بالتوفيق يارب

- خطوة موفقة باذن الله حبيبي المبدع ⭐️❤️

ويطرح ألبوم رامى جمال بشكل متتابع خلال العام، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وتخطت أغنية "ولسة" للفنان رامي جمال 6 ملايين مشاهدة بعد طرحها بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما حققت أغنية "مبتكبريش" لـ رامي جمال، نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ 2 مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب.