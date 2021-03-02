إنجي كيوان تعلق على جدل إعلانها مع عمرو دياب وموقف زوجها منه:"بكيت بسبب الإساءات"

إنجي كيوان علقت أخيراً على الجدل والانتقادات التي صاحبت ظهورها في إعلان عمرو دياب الأخير، وكذلك على الشائعات التي طالتها ومنها شائعة ارتباطها بعمرو دياب رغم كشفها ع صور زوجها وأبنائها على انستقرام مؤخراً للرد على هذه الشائعات.

إنجي كيوان ترد على جدل صورها مع عمرو دياب لأول مرة

وتحدثت الإعلامية إنجي كيوان لأول مرة على الجدل الذي أثير حول صورها الأخيرة مع عمرو دياب بالإضافة إلى ظهورها كموديل معه في إعلان عطره الأخيرة، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إن الجمهور عرف بنشاطها في ذلك المجال لأول مرة وبعضهم لا يعرف أعمالها وأنشطتها في مجال التقديم والإعلام، واعتبرت الضجة الكبيرة التي أثيرت حول صور الإعلان قبل طرحه كانت جزء من الدعاية للمنتج الجديد.

إنجي كيوان تكشف موقف زوجها من ضجة إعلانها مع عمرو دياب

وعلقت إنجي كيوان على شائعات ارتباطها بعمرو دياب وموقف زوجها من تلك الشائعات والجدل حولها، وقالت إن زوجها يعرفها جيداً وكان يعرف أن طريق الإعلانات والظهور مع عمرو دياب سينتج عنه جدل وانتقادات، لذلك استعدوا كعائلة جيداً لهذا الأمر قبل حدوثه، وأضافت إن البعض حذف صور زوجها من الصور التي تواجد بها مع عمرو دياب ومعها، ولكنها لم تغضب منذ ذلك الفعل باعتباره جزء من الدعاية للإعلان.

إنجي كيوان: بكيت بسبب التعليقات المسيئة على صوري

ووصفت إنجي كيوان الفنان عمرو دياب بصديق العائلة، وأشادت بطريقته في العمل وجديته في كواليس تصوير الإعلان وتواضعه، ووصفت تجربة العمل معه بالجميلة جداً، وقالت إنها تعرضت لبعض التعليقات المسيئة خاصة على صور أبنائها، وتسببت بعضها في بكائها وحزنها، وكانت إنجي كيوان قد أثارت ضجة كبيرة بسبب ظهورها في إعلان عمرو دياب الأخير خاصة بسبب تزامنه مع ضجة انفصاله عن دينا الشربيني مؤخراً.

وطرح عمرو دياب مؤخراً فيديو لإعلان عطره الجديد والذي استعان به بإنجي كيوان، واستخدم بالإعلان أغنيته الجديدة "وانا معاك" من ألبوم "يا أنا يا لأ"، ولاقى الإعلان تفاعل وضجة كبيرة بسبب رومانسية عمرو دياب في الإعلان مع بطلات الإعلان والذي جعل الجمهور يربط بينه وبين إنفصاله عن دينا الشربيني.