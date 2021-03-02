بفستان جرئ.. شاهد روبي في أحدث ظهور لها

نشر الفنانة روبي صور جديده لها من حفلها الأخير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل لاجتماعى انستجرام . وظهرت روبي في الصور بفستان جرئ ، مكشوف الاكتاف ، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم أبزر ملامحها الجميلة . وتتعاون روبي في البوم "حتة تانية"، مع المنتج وليد منصور، والشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي". ويتضمن الألبوم عدد متنوع من الأغاني، ومنها: أغنية "حياتي"، وأغنية "أمك وأبوك"، من توزيع أمين نبيل محمد، والحان محمد حمزة.

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