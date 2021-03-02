تايلور سويفت تشن هجوما على نتفليكس.. اعرف الحكاية

شنت النجمة العالمية تايلور سويفت هجوما حادًا على شبكة نتفليكس بسبب السخرية من علاقتها العاطفية في المسلسل الكوميدي Ginny and Georgia.

وغردت تايلور سويفت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "مرحبا Ginny & Georgia ، انتم تريدونه سخيف ويتضمن نكت جنسية وماذا عن التوقف عن إساءة امرأة تعمل جاهدة ".

كما هاجمت المغنية الأمريكية شبكة نتفليكس بأنها تسيء اليها بدلا من التعاون معها في فيلم وثائقي يحكي عن تاريخها ونجاحاتها الموسيقية.

وتضمنت الحلقة الاخيرة من مسلسل Ginny and Georgia مشهد يجمع بين ام وابنتها حثت وجهت الابنة اللوم الى والدتها على تعدد علاقتها العاطفية :" انتي تدخلي الكثير من العلاقات العاطفية أكثر من تايلور سويفت".

يذكر ان تايلور سويفت تبرعت بأكثر من 23000 جنيه إسترليني لطالبة مهاجرة من البرتغال وتعيش في توتنهام لكي تصبح عالمة رياضيات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدمت تايلور سويفت تبرعًا سخيًا، لفيتوريا ماريا، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، وتحلم بدراسة الرياضيات.

وقالت المراهقة أنه على الرغم من حصولها على مكان غير مشروط في جامعة وارويك في بريطانيا لدراسة الرياضيات، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف ذلك، ما جعلها تدشن طلبا تحت عنوان "GoFundMe" للتبرع بها.