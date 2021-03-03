عايدة رياض ناعية والدة رضوى الشربيني : لا حول ولا قوة إلا بالله

نعت الفنانة عايدة رياض والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
وكتبت عايدة رياض عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة والدة #رضوي_الشربيني".
وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني،: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وأضافت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".
وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها، حيث كتبت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".
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