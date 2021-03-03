نقيب المهن التمثيلية: ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام...

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد "شائعات سخيفة".
وقال زكي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان عادل إمام بصحة جيدة، وكل ما نشر خلال الساعات القليلة الماضية عن تدهور حالته الصحية غير صحيح، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.
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