وفى هذا التقرير ننشر معلومات لا تعرفها عن الفنانة سهير رمزى:
- هى ابنة الفنانة درية أحمد، ودخلت مجال التمثيل فى عمر السادسة.
- عملت كمضيفة طيران ثم عارضة أـزياء وعادة مرة أخرى إلى التمثيل فى سن التاسعة عشرة من عمرها فى فيلم " الناس اللي جوه" .
- قامت بالمشاركة فى عدد من الأفلام السنيمائية الجريئة ولمعت فى الادوار المثيرة و لكن اعتزلت وارتدت الحجاب ثم عادت مرة أخرى إلى التمثيل بحجابها .
- من هم أعمالها، الحسناء واللص، ثرثرة فوق النيل، رجال لا يخافون الموت، عالم عيال عيال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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