فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزى

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها الـ 73، حيث إنها من مواليد عام 1946 ، ومن مواليد محافظة بور سعيد.

وفى هذا التقرير ننشر معلومات لا تعرفها عن الفنانة سهير رمزى:

- هى ابنة الفنانة درية أحمد، ودخلت مجال التمثيل فى عمر السادسة.

- عملت كمضيفة طيران ثم عارضة أـزياء وعادة مرة أخرى إلى التمثيل فى سن التاسعة عشرة من عمرها فى فيلم " الناس اللي جوه" .

- قامت بالمشاركة فى عدد من الأفلام السنيمائية الجريئة ولمعت فى الادوار المثيرة و لكن اعتزلت وارتدت الحجاب ثم عادت مرة أخرى إلى التمثيل بحجابها .

- من هم أعمالها، الحسناء واللص، ثرثرة فوق النيل، رجال لا يخافون الموت، عالم عيال عيال .