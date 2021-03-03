المنتج السعودي طلال السدر يكشف لـ"دوت الخليج" مصير مسلسل "اختراق 2" لأحمد عيد ومي سليم

"اختراق 2" من الأعمال الدرامية التي كان من المنتظر عرضها في شهر رمضان 2020، لكن بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا تقرر تأجيل العمل الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما العربية، وظل هذا التأجيل مستمرا لشهور مما طرح التساؤلات حول مصير المسلسل.

مصير مسلسل "اختراق 2" لأحمد عيد ومي سليم

طلال السدر المنتج السعودي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مصير مسلسل "اختراق 2" والذي توقف تصويره من فترة بسبب أزمة فيروس كورونا، وأوضح طلال السدر عن اقتراب صناع العمل للعودة لتصويره قريبا، كما أشار إلى سبب تأجيل التصوير خلال الفترة الماضية فقال المنتج والفنان السعودي: "إن شاء الله سوف نعود لتصوير المسلسل قريبا لقد انتهينا من تصوير 30% من أحداث العمل، ويتبقى لنا 70%، لكن بإذن الله سوف نسعى للانتهاء منه، فبسبب كورونا توقفنا عن التصوير حيث أن هناك قطاع من صناع العمل يرفضون تصويره في هذه الظروف حيث أن العديد من المشاركين فيه هم نجوم من أكثر من دولة عربية لذلك هناك أزمة من ناحية الطيران والتنقل، لكن سوف نعود للتصوير قريبا".

"اختراق 2" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الدراما السعودية والعربية منهم الفنان أحمد عيد، ونضال نجم، وطلال السدر، مي سليم، ومحمود حمدان، والفنان محمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

طلال السدر: "الدراما السعودية قطعت شوطا كبيرا وفي طريقها لتصبح الأقوى"

طلال السدر تحدث عن التطور الكبير الذي تشهده الدراما السعودية في الفترة الأخيرة والانتاج الذي بدأ يساعد في تنفيذ أعمال مميزة ومختلفة من ناحية الكم والتنوع فقال طلال السدر: "الدراما السعودية قطعت شوط كبير، ففي البداية كنا نعاني من قلة الإنتاج لكن الآن هناك تنفيذ عدد من الأعمال مقبولة نسبيا من حيث الكم، هذا فضلا عن التغيرات من ناحية الجرأة في الطرح والأفكار، ونتمنى من القائمين على الدراما السعودية والإعلام أن يسهلون سبل ومساحات أكثر في الفترة القادمة من أجل تصبح الدراما السعودية أقوي مما دوت الخليج عليه".

وأضاف طلال السدر: "بالنسبة للأعمال الدرامية خارج المواسم الرمضانية فهي تحقق نجاحا، لكن المشاهد العربي له عادات بالنسبة لرمضان واعتقد أن دراما الشهر الكريم سوف تظل محافظة على رونقها".

طلال السدر يستعد لعمل سينمائي جديد

طلال السدر أكد على وجود نية لتنفيذ عمل سينمائي قريبا، لكن لا تزال الخطوة يتم التخطيط لها بعناية بسبب أزمة فيروس كورونا فقال المنتج السعودي: "هناك نية لتنفيذ فيلم سينمائي ولدينا نص بالفعل، لكن نتمهل لتنفيذ العمل في الوقت المناسب خصوصا أننا لا نزال نعاني من أزمة كورونا والإجراءات المفروضة بسببها"، وكانت آخر الأعمال التي قام بإنتاجها المنتج طلال السدر مسلسل "بخور القصائد" الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية على قناة "أبو ظبي".