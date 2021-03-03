خالد يوسف يتلقى العزاء في وفاة شقيقه في أول ظهور له بعد عودته لمصر .. صور

خالد يوسف المخرج المصري عاد إلى مصر بعد فترة طويلة من السفر للخارج، من أجل تلقي العزاء في شقيقه الراحل صلاح، الذي توفي أمس الثلاثاء، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

أول ظهور لخالد يوسف بعد عودته لمصر

وحرص خالد يوسف على العودة إلى مصر لتشييع جثمان شقيقه صلاح يوسف، بمسقط رأسهما، في قرية كفر شكر بالقليوبية، وتقدم خالد يوسف الصفوف في صلاة الجنازة، كما تلقى التعازي من أهل قريته والمقربين منه عقب دفن شقيقه بمقابر الأسرة، حيث شهد العزاء زحامًا كبيرًا ممن قرروا تقديم واجب التعازي للمخرج المصري الشهير.

خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه

وخيمت حالة من الحزن على المخرج خالد يوسف خلال تلقيه العزاء في شقيقه، كما حرص على اتباع الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الطبية، وكان خالد يوسف قد أعلن عن وفاة شقيقه بالأمس عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلًا: "رحل شقيقي صلاح.. البقاء لله"، وتلقى التعازي من عدد كبير من أصدقائه ومتابعيه، ومن بينهم الفنان صبري فواز والخرج

وكان صلاح شقيق المخرج خالد يوسف أصيب قبل فترة بفيروس كورونا، حيث كتب خالد يوسف تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن شقيقي صلاح في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا".

خالد يوسف وفيروس كورونا

وكان المخرج خالد يوسف، قد أعلن في نهاية يناير الماضي، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها بأيام قليلة أعلن تعافيه من الفيروس، وأكد أنه أجرى اختبار فيروس كورونا، وأن النتيجة جاءت سلبية، وكتب عبر حساباته حينها: "عملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام...بفضل كرم ربنا وعطفه، وبفضل دعوات المخلصين، لم أشعر بأي معاناة من فيروس كورونا".