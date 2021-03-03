تزامنا مع يوم المرأة العالمي ..نجمات ناصرن قضايا المرأة ودعمنها أبرزهن اليسا

تزامنا مع يوم المرأة العالمي، نلقي الضوء على ابرز النجمات العرب اللواتي حملن راية مناصرة قضايا المرأة في العديد من المجالات والمشاكل التي تواجهها في معترك الحياة، فهولاء الفنانات اخترن عدم الوقوف على الحياد فيما يتعلق بقضايا المرأة، وقمن بمساندة النساء ودعمهن من خلال طرق مختلفة سواء في أعمالهن الفنية او نشاطاتهن الإنسانية.

رصدنا لكم أبرز النجمات العرب اللواتي ناصرن قضايا المرأة ودعمنها في مسيرتهن الفنية.

الفنانة اليسا

النجمة اللبنانية إليسا من اشد الداعمات للنساء في مختلف القضايا التي تواجههن، حتى أنها قامت بتسليط الضوء بشكل بارز على قضية العنف ضد المرأة من خلال أغنية وفيديو كليب "يا مرايتي" عام 2015 وحثتها على التمرد والإنتفاض ضد العنف الذي يمارس بحقها في رسالة توعوية منها لجميع نساء العالم.

إليسا حملت على عاتقها ايضا توعية النساء من سرطان الثدي عقب تجربتها الأليمة التي مرت بها قبل حوالي 4 أعوام، فكانت الملهمة لهن في رحلة كفاح المريضات للإنتصار على هذا المرض الخبيث الى جانب دعوتهن للفحوصات المبكرة وجسدت ذلك سواء في كليبها "الى كل للي بحبوني" او من خلال تغريدات ومشاركتها في اللقاءات الإعلامية.

هند صبري

النجمة التونسية هند صبري التي تحمل لقب "حقوقية" و" سفيرة نوايا حسنة" من أكثر النجمات الداعمات للمرأة في مختلف القضايا الشائكة التي تواجهها، فإنخرطت مؤخرا في الحملات التي تناهض التحرش بالمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، كما سلطت الضوء في العديد من اعمالها الدرامية على مشاكل النساء ودعوتهن الى التحلي بالقوة والاجتهاد الدائم والطموح حيث تقول بأنها تعشق نموذج المرأة القوية.

وعلى سبيل المثال، تطرقت في مسلسلها الشهير "عايزة اتجوز" الى مشكلة تأخر الفتيات في الزواج والصعوبات التي يواجهنها، كما دعت مريضات السرطان في مسلسلها "حلاوة روح" بأن يحاربن ولا يفقدن الأمل في الإنتصار على اوجاعهن، الى جانب ذلك دائما ما تستثمر هند صبري شعبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجه رسائل محفزة للنساء ودعوتهن للمساهمة في بناء مجتمع أفضل.

الفنانة بلقيس

النجمة الاماراتية بلقيس فتحي التي تحمل لقب سفيرة نوايا حسنة منذ سنوات، تجسدت مهمتها في نقل ملفات المرأة العربية ومشاكلها لمقر الأمم المتحدة لطرحها للمناقشة حيث قامت بتسليط الضوء على قضايا المرأة ومطالبهن المحقة، كما ان بلقيس تستغل ايضا نشاطاتها وأغانيها ولقاءاتها وحساباتها على السوشيال ميديا في بث الحماس وروح التحفير لبنات جنسها لإعلاء أصواتهن والمطالبة بحقوقهن المتعددة من دون خوف.

سيرين عبد النور

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إرتأت ان تحمل مشاركتها في برنامجها "بلا حدود" الذي عرض قبل سنوات، لواء الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها على جميع الأصعدة، وسلطت الضوء مثلا على قضية العنف ضد النساء ودعت المسؤولين الى تشريع القرارات القوانين لحماية المرأة في المجتمع العربي.

كما تطرقت سيرين عبد النور الى قضية "المرأة المعنفة" من خلال مسلسلها "لعبة الموت" لتسليط الضوء على ما تتعرض له النساء من ألم نفسي وجسدي ومعاناة متواصلة.

نجمات ينخرطن في حملات مناصرة المرأة

وينضم للقائمة العديد من النجمات اللواتي لا يفوتن الفرصة في دعم المرأة في نشاطاتهن وتغريداتهن وبينهن منى زكي التي غالبا ما تقود حملة تبرعات لمريضات الثدي، كذلك النجمة ليلى علوي التي تفعل مثلها وتنضم اليها زميلها يسر، الى جانب انخراطهن في حملات تساند المرأة كمناهضة العنف والتحرش وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة.