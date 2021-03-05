مايا شيحة تنشر صورا جديدة من حفل زفاف شقيقتها حلا و معز مسعود

شاركت مايا شيحة متابعيها عبر حسابها بانستجرام بمجموعة من الصور الجديدة من حفل زفاف شقيقتها الفنانة خلا شيحة على معز مسعود.



وظهرت مايا شيحة مع حلا وشقيقاتهم وعلقت قائلة "لحظات من يوم رائع..احبكم يا اخواتي ".



وكان مقدم البرامج معز مسعود عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة بأحد الفنادق بالقاهرة.

ونشر معز مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».



وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.



وأقيم عقد القران عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.