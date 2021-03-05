تعرفوا على تفاصيل الحدث المرتقب الذي يجمع ليلى علوي وإلهام علي وشذى سبت

مهرجان البحرين السينمائي 2021 كشف خلال الساعات الماضية عن أبرز مسابقاته وكذلك النجوم المشاركين كأعضاء لجان تحكيم فيه، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان في الفترة من 1 إلى 5 أبريل من الشهر القادم.

تفاصيل مسابقات مهرجان البحرين السينمائي 2021

مهرجان البحرين السينمائي نشرت صفحته الرسمية على "انستجرام" تفاصيل المسابقات التي من المقرر أن تقام أثناء فعالياته، حيث تقام 5 مسابقات دفعة واحدة وهي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم تحريك، بالإضافة إلى جوائز مسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة مركز تفوق لأفلام المرأة والتي سوف تقام على هامش فعاليات المهرجان الذي سوف ينطلق في بداية شهر ابريل وينتهي في اليوم الـ5 من نفس الشهر.

ليلى علوي رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

مهرجان البحرين السينمائي كشف كذلك عن قائمة أسماء النجوم وصناع السينما الذين سوف يشاركون في لجان تحكيم المهرجان، وجاءت في مقدمتهم الفنانة ليلى علوي والتي سوف تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة مع كل من الفنان إبراهيم الحساوي، والناقد أمين صلاح، بينما تشارك كذلك الفنانة السعودية إلهام علي في لجنة تحكيم أفلام الطلبة مع كل من الفنانة شذى سبت، والمخرج صالح ناس رئيس اللجنة، بينما تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرجة الإماراتية نجوم الغانم وعضوية كل من الناقد حسن الحداد، ودكتور محمد السيد، وبالنسبة لأعضاء لجنة مسابقة تفوق فيرأسها الفنان جمعان الرويعي رئيس اللجنة، والأستاذة فاطمة ربيعة، والناقدة هدى إبراهيم، أما أعضاء لجنة أفلام التحريك فهم كل من المصمم خالد المحرقي رئيس اللجنة، ودكتورة سما الهاشمي، والمصمم محمد الصقر.

إجراءات استثنائية في مهرجان البحرين السينمائي 2021

مهرجان البحرين السينمائي في دورته الأولى قد تم الإعلان عنه منذ العام الماضي وكان من المقرر إقامته في شهر مارس 2020، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا تم تأجيل تنظيم دورته التي تأتي تحت شعار "سينما لأجلك"، وأكدت إدارة المهرجان أن فعالياته خلال أبريل 2021 سوف يتم تنظيمها بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي الذي فرضته أزمة فيروس كورونا، وقد تم إغلاق باب التسجيل في فعاليات المهرجان في منتصف شهر مارس الماضي، وينظم المهرجان من قبل نادي البحرين للسينما وبرعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار، مهرجان البحرين يسعى لتطوير ومساندة المواهب في البحرين وتحديدا في مجال صناعة الأفلام وتقديم أبرز مشروعاتهم السينمائية، حيث يسعى المهرجان لتنشيط الحركة السينمائية بالإضافة لدعم الحركة الثقافية في مملكة البحرين.