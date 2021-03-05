محمد ثروت يروي مواقف طريفة مع نجله في أول ظهور لهما معًا ويكشف سر بكائه على المسرح .. بالفيديو

محمد ثروت المطرب القدير حل ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة cbc، وكان بصحبته نجله أحمد، مخرج أحدث كليباته "يا مستعجل فراقي" الذي عاد به المطرب الكبير إلى الغناء خلال الفترة الماضية.

محمد ثروت يشكو من نجله بسبب "الغناء"

محمد ثروت في البداية مازح نجله أحمد الذي ظهر معه إعلاميًا لأول مرة، وظل يشكو منه للإعلامية منى الشاذلي بسبب عدم رغبته في الغناء معه بالرغم من غنائه مع بعض من أصدقائه، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يشاركه الغناء في عمل احترافي، خاصة وأنه يتمتع بصوت جيد.

نجل محمد ثروت يكشف سر عدم رغبته في الغناء مع والده

من جانبه علق نجل محمد ثروت وأكد أنه لا يستطيع أن يتحكم في صوته في أثناء الغناء مع والده، خاصة وأن والده النجم الكبير يقوم بالغناء بشكل صحيح جدًا، موضحًا أنه بالرغم من عدم رغبته في مشاركته الغناء، إلا أنه يشاركه في إدارة مصنع للمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، وأن العلاقة بينهما ليست علاقة أب وابنه، بل علاقة صديقين.

وخلال الحلقة شارك أحمد ثروت والده في غناء أغنية "كدة يا قلبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي لاقت إعجاب الجمهور بالاستوديو.

سبب بكاء محمد ثروت ونجله في أول حفل أونلاين

ولفت أحمد ثروت إلى أنه كان سببًا في أن يجعل والده يقدم حفلًا على الهواء عبر اليوتيوب، مؤخرًا، موضحًا أن الحفل الذي تم تقديم فيه العديد من الابتهالات والأغاني الدينية على المسرح بدون جمهور؛ شاهده عدد كبير من المتابعين وقت بثه، مشيرًا إلى أنه صُدم من هذا العدد وجلس يبكي بسبب نجاح أولى حفلات والده الافتراضية، خلال تصويرها، وهو ما جعل والده يبكي أيضًا على الهواء وقتها.

الجدير بالذكر أن محمد ثروت طرح مؤخرًا أغنية "يا مستعجل فراقي" عبر يوتيوب وهي الأغنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا بين متابعيه الذين احتفلوا بعودته، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم والكليب من إخراج نجله أحمد ثروت.

ومن المعروف أن محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينيات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.