برفقة محمد رياض.. نرمين الفقي تكشف عن أحدث أعمالها

حرصت الفنانة نرمين الفقى علي مشاركة جمهورها صورة من احدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو مسلسل " النمر" بطولة الفنان محمد امام. وأعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على "إنستجرام" بصحبة الفنان محمد رياض وكتبت معلقة: "مع الفنان المحترم محمد رياض مسلسل النمر ????" مسلسل "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021 من بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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