ياسمين عبد العزيز متهمة بتقليد جينيفر أنيستون .. شاهدوا الصور واحكموا

"اللي مالوش كبير" هو أحدث الأعمال الدرامية التي تجمع الفنانة ياسمين عبد العزيز بزوجها الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ليكون ذلك التعاون الثاني بينها وبين العوضي بعد مسلسل "لآخر نفس"، والتعاون الفني الأول بعد زواجهما.

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير"

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كشف كل منهما أمس الخميس عن صورة البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الثنائي البوستر بمفردهما، والذي سيطر عليه جانب من التشويق والإثارة، حيث وقف الثنائي بجانب بعضهما البعض، لتنظر ياسمين إلى الأمام بينما ينظر العوضي في اتجاه آخر.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على بوستر أحدث مسلسلاتها: "البوستر الرسمي لمسلسل اللي مالوش كبير، رمضان 2021 بإذن الله.. غزل والخديوي".

تشابه بين بوستر "اللي مالوش كبير" و"The Morning Show"

ولكن بمجرد طرح البوستر الرسمي للمسلسل الجديد، شبهه عدد من المهتمين بالدراما الأجنبية، بأحد بوسترات المسلسل الأمريكي "The Morning Show" الذي قامت ببطولته كل من جينيفر أنيستون وستيف كارل وريس ويذرسبون وغيرهم.

حيث ظهر في البوستر كل من جينيفر أنيستون وستيف كارل، وهما يقفان بوضعية مشابهة لوضعية ياسمين والعوضي، ويظهر نصف وجه جينيفر فقط، والتي تنظر إلى الأمام فيما نظر ستيف كارل إلى جهة أخرى وهو ما جعل البعض يتهم صناع العمل المصري باقتباس فكرة الأفيش من المسلسل الأمريكي الشهير، ويدور المسلسل الذي عرض على منصة Apple TV، حول عالم الموظفين الذين يعملون في الصباح في مجال الإعلام في إحدى برامج الفترة الصباحية، والتحديات التي تواجه رجل وامرأة في هذا العالم.

معلومات عن مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد

بينما مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومحمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد ياسمين عبد العزيز دور غزل خلال المسلسل، التي تتزوج من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتلتقي بالخديوي أو أحمد العوضي وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وحرص الثنائي على نشر مجموعة صور من كواليس العمل عبر انستجرام، منذ أن بدآ التصوير.