شذى تستعد لطرح أغنية مقلوبة حياتي

تستعد الفنانة شذى لطرح اغنية جديدة بعنوان "مقلوبة حياتي" وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية.

تتعاون شذى مع كل من الملحن مدين، والموزع الموسيقي عمر اسماعيل.

يذكر أن قالت المطربة شذى، إنها قامت بالمشاركة فى عمل فنى مع أوكا وأورتيجا، ولكنها حافظت على لونها الغنائى، فكانت الأغنية تدمج بين لونين من أنواع الغناء، منوهة إلى أنها تفاجأت من ردود الأفعال الجيدة على تلك الأغنية.

وأضافت: "لا يجب على أى شخص أن يحجر على نوع معين من الأغانى أو يسعى لمنعه، وذلك لأن كل نوع من الأغانى له جمهوره الخاص به".

وتابعت شذي عبر فضائية "دى إم سى"، أن كلمات المهرجانات الشعبية نابعة من الشارع المصرى، ولا يجب أن نمنع هذه الأغانى، بل يجب على جميع جهات الدولة أن يتم تقويم ثقافة المجتمع.