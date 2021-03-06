استعادت الفنانة اللبنانية إليسا ذكرياتها، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، من كليب "عكس اللي شايفينها". ونشرت اليسا مقطع من الكليب وعلقت "عكس اللي شايفينها" الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع ناصر الأسعد.

طرحت النجمة اللبنانية إليسا الجديد "عكس اللي شايفنها" منذ ثلاثة أعوام عبر تطبيق أنغامي، ضمن ألبومها الأخير "سهرنا يا ليل" الذي تم طرحه آنذاك.

وتجسد إليسا في كليبها الجديد "عكس اللي شايفينها" قصة حياة الراقصة اللبنانية داني بسترس التي توفيت في فترة السبعينيات إثر إطلاق نار عليها في غرفة نومها من مسدس حربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليسا تستعيد ذكرياتها مع كليب عكس اللي شايفينها.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.