8 معلومات عن "ملحمة القاهرة كابول" بعد طرح البوستر الرئيسي للمسلسل

"القاهرة كابول" مسلسل درامي جديد مقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما بمصر، ويعتبر العمل من الأعمال ذات الإنتاج الضخم بسبب فكرته وكذلك مجموعة النجوم المشاركين فيه، وهذه أبرز 8 معلومات عن المسلسل الجديد الذي يروج له أبطاله بتعبير ملحمة "القاهرة كابول"، وقد طرح البوستر الرسمي للعمل في إطار الجملة الترويجية له تمهيدا لعرضه في رمضان 2021.

1- بطولة جماعية

"القاهرة كابول" عمل يشارك في بطولته جمع كبير من النجوم وعلى رأسهم ثلاثة من أبرز نجوم الدراما في الفترة الأخيرة وهو الفنان خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، حيث أن الثلاثي شاركوا في العديد من الأعمال الدرامية وكان لهم حضور بارز في السنوات الماضية، بل ويستعد بعضهم للمشاركة في بطولة مطلقة لبعض الأعمال التي مقرر عرضها الفترة المقبلة.

2- قصة المسلسل

تدور قصة المسلسل حول قضية الإرهاب في الشرق الأوسط وكيفية مواجهته حيث يجسد دور الإهاربي الفنان طارق لطفي الذي يتعاون في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة مما يشكل تهديد لامنها، بينما يجسد دور الضابط الفنان خالد الصاوي، وكذلك فتحي عبدالوهاب.

3- صعوبات واجهت المسلسل

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"القاهرة كابول" واجه صعوبات كبيرة في تصويره العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا فهو من الأعمال التي تقرر تأجيل عرضها نتيجة عدم قدرة صناعه على استكمال تصويره نظرا للاجراءات التي تم فرضها على حركة الطيران، في وقت كان من المقرر أن يتم تصوير العمل في أكثر من دولة عربية وأجنبية.

4-حنان مطاوع الوجه النسائي الأبرز

حنان مطاوع تعد العنصر النسائي الأبرز في المسلسل الذي تسيطر عليها البطولة الذكورية بمجموعة 4 أبطال هم الفنان طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، ونبيل الحلفاوي، وقد تصدرت الفنانة المصرية البوستر الدعائي للعمل والذي تم طرحه في الساعات الأخيرة.

5-نبيل الحلفاوي يعود للدراما

نبيل الحلفاوي الفنان المصري الكبير يعود للدراما من جديد بعد غياب 3 سنوات عنها، حيث كان آخر عمل شارك فيه الفنان المصري مسلسل "أمر واقع" للفنان كريم فهمي والذي عرض في شهر رمضان عام 2018، وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد سجل حضوره في أكثر من عمل مهم في السنوات الأخيرة من بينها مسلسل "لأعلى سعر" لنيلي كريم، ومسلسل "ونوس" للفنان يحيي الفخراني.

6-تصوير المسلسل خارج مصر

المسلسل تم تصوير العديد من مشاهده في أكثر من دولة خارج مصر وذلك بسبب طبيعه أحداثه والتي تسببت في تأجيل تصويره وعدم عرضه في رمضان الماضي نتيجة عدم القدرة على تصوير هذه المشاهد في الخارج.

7- العمل الأول الذي يجمع المؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج حسام علي

"القاهرة كابول" هو العمل الأول الذي يجمع كل من المؤلف عبدالرحيم كمال مع المخرج حسام علي الذي قدم العديد من الأعمال والتي كان من آخرها مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضي، ومسلسل "لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

8- أبطال مسلسل "القاهرة كابول"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة شيرين، والفنان خالد كمال، والشاب معتز هشام، ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد رزق كأحد ضيوف شرف المسلسل.